Зустріч путіна та Сі Цзіньпіна: зроблено заяву щодо ядерної війни

При лідері Китаю путін відхрестився від можливості ядерної війни

Під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до росії він обговорив з путіним також і можливість ядерної війни. Поспілкувавшись на цю тему, вони зробили спільну заяву з цього приводу.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Незважаючи на постійні розмахування російських пропагандистів і політиків ядерною палицею, при лідері Китаю путін поводився стримано і відхрестився від самої думки про ядерну війну.

У своїй заяві російський диктатор володимир путін і глава Китаю Сі Цзіньпін зазначили, що в ядерній війні не може бути переможців, а також те, що вона ніколи не має бути розв’язана.

Нагадаємо, що станом на 21 березня Сі Цзіньпін вже другий день перебуває у Москві. Під час його візиту було зроблено багато заяв, за якими уважно стежив "Телеграф". Про всі останні новини на тему візиту глави Китаю в росію ви можете дізнатися перейшовши за посиланням.

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