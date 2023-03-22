"Показав, хто тут бос" та "схоже на провідування хворого родича". Як західні медіа описують зустріч Сі і путіна

Західні медіа яскраво описують бенкет та не вірять у спробу Сі прикинутися миротворцем

Візит голови Китаю Сі Цзіньпіна до свого друга, президента росії володимира путіна, був спробою його підтримати (поки морально), а не завершити війну в Україні. Західні медіа ставлять під сумнів ефективність Сі в образі миротворця та звертають увагу на повторення ним риторики путіна про вину НАТО у "конфлікті".

"Телеграф" зібрав головні акценти щодо зустрічі у світових ЗМІ:

Прийом показав хто тут бос, — The Guardian

Видання робить акцент на помпі, з якого приймали лідера Китаю та порівнює її з довгим столом для західних політиків. З перших хвилин зустрічі виглядало, що Сі відчував себе босом.

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Журналіст видання Пьотр Зауер звернув увагу на пишний обід у кремлі, нескінченну червону доріжку та паралізований рух у москві заради вільних доріг для Сі.

"З того моменту, як Сі зійшов зі свого Боїнга 747 в аеропорту Внуково, стало зрозуміло, що візит Сі мав величезне значення для кремля. По дорозі до п’ятизіркового готелю Soluxe, що належить Китаю, Сі проїхав повз низку великих рекламних щитів, присвячених його візиту", — пише журналіст видання.

Сі виглядав більш розслабленим і владним, ніж путін. Видання цитує директора Influence Solutions Карен Леонг, яка помітила, що Сі випередив путіна простягнувши руку для їхнього рукостискання. Цей крок свідчить про те, що Сі взяв на себе лідерство в цих відносинах.

Сі провідав хворого родича, — The Washington Post

Китайці (поки що) не надають зброї, але Сі безперечно запропонував моральну та психологічну підтримку в тому, що можна було б описати як провідування хворого родича, вважає колумніст Девід Ігнатіус. Його візит можна було би описати фразою "сильний Китай підтримує слабку росію."

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Прагнення путіна отримати більшу владу в Європі зробило його слабшим . Така росія все більше потраплятиме під вплив Китаю. Можливо, це головна причина братського візиту Сі: він зміцнює фланг проти Америки та Заходу.

. Така росія все більше потраплятиме під вплив Китаю. Можливо, це головна причина братського візиту Сі: він зміцнює фланг проти Америки та Заходу. Про мирний план: граючи миротворця, Сі матиме виправдання для жорстких заходів порятунку путіна . Якщо Україна відхилить припинення вогню, він міг би запропонувати боєприпаси для росії, стверджуючи, що він лише вирівнює умови гри.

. Якщо Україна відхилить припинення вогню, він міг би запропонувати боєприпаси для росії, стверджуючи, що він лише вирівнює умови гри. Візит нагадав про те, наскільки ізольованим є російський лідер. Окрім Китаю та кількох інших країн, росія стоїть окремо.

Погляньте на фото з москви: "Президент Євразії" — боюся, це невидимий підпис до фотографій Сі серед золотих дверей і червоних килимів кремля.

Думка про те, що у величезній частині світу домінує Китай, викликає жах. Якщо цей альянс вдасться, ми будемо жити в темнішому світі.

Підсумок: минулого тижня Міжнародний кримінальний суд висунув путіну звинувачення у воєнних злочинах. Сі — його єдиний могутній друг. Мати справу з ними окремо досить погано. Якщо вони справді стануть партнерами в Євразії, розділяючи панування під китайським прапором, це буде гірше.

Перетворюється на китайську ресурсну колонію, — FT

Видання FT наводить тезу джерела, тісно пов’язаного з Кремлем, яке робить акцент на принизливій реальності:

"Логіка подій диктує, що ми повністю перетворюємося на китайську ресурсну колонію. Наші сервери будуть від Huawei. Ми будемо основними постачальниками Китаю всього. Вони отримають газ від "Сили Сибіру". До кінця 2023 року юань стане нашою основною торговою валютою".

The New York Times: Спільне протистояння США замість закінчення війни в Україні

Видання звертає увагу на те, що замість того, щоб зосередитися на вирішенні війни в Україні, візит посилив спільне протистояння Китаю та росії американському домінуванню.

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Його пріоритетом залишається зміцнення зв’язків з москвою. Однак ні путін, ні Сі не згадали про військову допомогу. Також уникливі коментарі двох лідерів говорять про те, що жодного прориву не сталося і з планами мирних переговорів.

DW: Пріоритетом Пекіна є не припинення війни

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Ця поїздка показує, що росія стає все більш залежною від Китаю, вважають оглядачі DW. Якщо статус-кво війни в Україні збережеться, найбільше виграє Китай.

Пріоритетом Пекіна є не припинення війни. Натомість головне для Китаю – забезпечити збереження російського режиму при владі.

Пропозиція Пекіна про припинення вогню може допомогти виграти росії більше часу.

CNN: Нова дружба Сі та путіна може стати випробуванням для США

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Коли два автократи обмінювалися даниною за бенкет з перепелів, оленини, сибірського білого лосося та гранатового щербету, Китай і росія, здавалося, створили антизахідну угоду, якої США давно боялися, пише журналіст Стівена Коллінсон у статті CNN.

Китай уже отримує вигоду від війни у вигляді збільшення торгівлі та здатності купувати за зниженими цінами російський газ і нафту. Китаю зараз краще бути в образі миротворця, а не як зброєносця путіна.

Politico: Пекін підтримує наративи рф

Західні медіа про зустріч лідера Китаю з володимиром путіним

Разом із закликами до "мирних переговорів" і "відповідального діалогу" Сі розкритикував санкції, звинуватив розширення НАТО в конфлікті та не пропонував вивести росіян з України.

Спільна заява Сі підкреслила його близьку дружбу з путіним та свідчить про повне сприйняття Пекіном наративів росії. Саме кремль каже, що війну викликало розширення НАТО, а не агресія росії.

Як повідомлялося раніше, наприкінці лютого Китай оприлюднив "мирний план", у якому містився заклик припинити бойові дії та припинити введення односторонніх санкцій. Варто зазначити, що в українському суспільстві він викликав переважно критичні коментарі.