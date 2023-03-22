Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко спеціально для "Телеграфу" — про підсумки візиту китайського лідера до Москви

Ось і завершився візит китайського лідера Сі Цзіньпіна, який викликав чималий ажіотаж, до Москви. Можна зробити певні висновки.

Звичайно, приїзд Сі Цзіньпіна – це насамперед політичний жест. І він не лише заради того, щоб нібито підтримувати путіна.

Сі показав, що він імператор, а росія тепер його васал, а не якась наддержава.

І вишенька на торті — "бавовна" в Джанкої, просто після зустрічі Сі і путіна. А потім ще й у Севастополі – такий собі проводжаючий акорд.

путін щось там розповідав про концепцію миру, яку пропонував Китай, і про те, що Київ зараз не готовий йти на переговори.

Також він знову видавав казки про "росію-миротворця". Хоча зрозуміло, що єдина концепція миру для нас – вихід на кордони 1991 року. Про який мир взагалі може бути мова, коли росія спрямовує свої ракети прямо на житловий будинок, як це сталося сьогодні у Запоріжжі?

На думку путіна, приїзд Сі – це таке собі визнання російського диктатора, якого нібито знову поставили на одну сходинку з лідерами світу. Але путін – це вже офіційно міжнародний злочинець.

І візит Сі не надасть йому жодних додаткових балів.