Нардеп V, VI та VII скликань, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко спеціально для "Телеграфу":

Ордера на арешт президента росії володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини в рф" марії львової-білової, які Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав 17 березня, обґрунтовано підозрюючи цю парочку в насильницькій депортації українських дітей до рф, діятимуть до кінця їхнього життя . Або до того часу, поки ці військові злочинці не постануть перед судом Гааги. Відповідну заяву зробив прокурор МКС Карім Хан.

Те, що МКС видав ордер на арешт путіна – величезний крок із погляду притягнення агресора до відповідальності. І приклад для багатьох, не лише у росії.

Традиційно вважалося, що глава держави, поки має такий статус, є недоторканним. Винятки були, але більшою мірою стосувалися африканських диктаторів-людожерів. Але жодного разу ще такий ордер не видавався щодо керівника ядерної держави. Це щось нове, небувале з боку структур типу МКС.

І це дуже ефективна дія. Зокрема тому, що ордер виданий на арешт не тільки путіна, а й так званої "уповноваженої з прав дитини в рф". Зрозуміло, що вона відноситься до розряду тих в оточенні путіна (інших там просто немає), хто покірно виконує будь-які команди вождя. А зараз настає розплата. Рано чи пізно львова-білова буде заарештована, бо такі злочини, як вірно вказав прокурор МКС Карім Хан, не мають терміну давності. Вона відбуватиме реальний термін у в’язниці. І, гадаю, дуже великий.

Зараз багато хто в росії приміряє до себе цю ситуацію. Тут доречно проводити паралелі з тим самим Нюрнберзьким процесом. Там серед засуджених були ті, хто відповідав за пропаганду. І ті, хто відповідав за зовнішню політику, дипломати, які обслуговують агресію, режим, який забрав життя десятків мільйонів. Там же, на лаві підсудних, були і промисловці, які робили озброєння для армії агресора.

Цей приклад чудово лягає на сьогоднішню ситуацію з ордером МКС на арешт путіна та одного з його підлеглих.

Не впевнений, що хтось відкрито в росії сьогодні шукає заміну путіну. Але вижити йому стало набагато складніше. Шанси на те, що його придушить хтось із власного оточення, щоб позбавитися цієї спільної проблеми, різко зросли.

Важливо також розуміти, що з видачею цього ордера у самого путіна стало ще менше бажання (якого і так фактично не було) шукати якихось розумних виходів із конфлікту. Він тепер – остаточно загнаний щур. Небезпечний не лише для України та цивілізованого світу, а й для путінського ж оточення. Яке на прикладі ордера на арешт львової-белової бачить власні перспективи. І не хоче чогось подібного для себе особисто. А тому там шукатимуть нагоди не отримати подібний ордер. Для чого потрібно якнайшвидше позбавлятися від путіна.

Як це буде (силове усунення, психологічний тиск, спроба змусити його зректися влади під гарантії, що він спокійно зможе доживати свої дні десь у бункері за Уралом) – складно сказати. Але процес видавлювання путіна з Кремля зараз піде інтенсивніше.