У Запоріжжі пролунали кілька вибухів: що відомо наразі (оновлено)

Російські окупанти продовжують кошмарити мирне населення України

Ближче до опівдня середи, 22 березня, у Запоріжжі пролунало кілька потужних вибухів. Місцеві жителі стверджують, що нарахували мінімум чотири гучні звуки, а найпотужнішим був перший. У регіоні оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, що лише напередодні вночі Україна пережила масовану атаку "дронами", в результаті якої постраждало кілька областей.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав усіх мешканців Запоріжжя терміново пройти в укриття. Окремі моніторингові пабліки повідомляють, що у повітрі над областю зафіксовано ще кілька ворожих цілей, які можуть прямувати до міста.

12:13 В Запорізькій області дали відбій повітряної тривоги.

12:10 У місцевих пабликах поширюється інформація, що щонайменше одна ракета потрапила прямо в багатоповерхівку. При цьому деякі моніторингові спільноти, стверджуючи, що інцидент стався біля одного з ТРЦ міста, припускають, що ціллю росіян міг бути саме він. У цей момент там були сотні мирних жителів.

12:05 Люди у Запоріжжі перелякані. Очевидці заявляють, що є прильоти до багатоповерхових будинків, горять квартири, на місце вже поспішають рятувальні служби.

У деяких будинках поряд із епіцентром вибуху вибило вікна.

11:55 Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під ворожим вогнем у Запоріжжі знаходяться житлові квартали, а також острів Хортиця.

Офіційної інформації поки не надходило, однак деякі джерела стверджують, що в Запоріжжі можуть бути прильоти. Дехто ділиться в мережі відео зі звуками вибухів, які чули жителі та гості міста.

Цілком імовірно, що обласний центр можуть обстрілювати ракетами С-300. Всіх людей просять знаходитися у безпечних місцях.

За даними медіа "5 редакція", ворог може "комбінувати" снаряди, які застосовує під час атаки по Запоріжжю. Йдеться як про крилаті ракети, так і про уже згадані С-300.

Нагадаємо, що напередодні ввечері росіяни здійснили ракетний удар по Одесі. В результаті є кілька постраждалих, а також зафіксовано приліт у місцевий гуртожиток для священнослужителів УПЦ МП.

Вночі ж ворог застосував безпілотники, аби вдарити по Київщині. У Ржищеві є кілька прильотів, загинуло щонайменше четверо людей.