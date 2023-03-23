Почему мир после китайско-российских переговоров не стал ближе - анализ экс-главы МИД

Известный дипломат поделился с "Телеграфом" своим мнением об итогах визита Си Цзиньпина в рф

Трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в москву, его переговоры с российским президентом владимиром путиным, остаются топ-темой. Итоги визита анализирует западная пресса, украинские эксперты-международники.

Своим мнением с "Телеграфом" поделился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"К сожалению, мир после этого визита ближе не стал. Но Китай, как мне кажется, сумел, окончательно экономически покорить россию. Она станет теперь его экономическим, сырьевым придатком без всяких "но". Вместе с тем, Китай решил, что в его долгосрочных интересах помогать рф, по крайней мере, политически. Чтобы она не исчезла как реальность с карты мира", – поясняет Владимир Огрызко.

По его словам, логика такова, что паре Пекин-Москва легче противодействовать Западу. А это – ключевая идея как Китая, так и нынешней россии. Очевидный баланс интересов.

При этом, продолжает экс-глава МИД, рф теперь будет выживать исключительно за счет своего подчиненного положения относительно КНР. Без экономической поддержки со стороны Китая вряд ли россия имеет какую-то перспективу, уверен дипломат.

"В то же время следует понимать, что судьба рф решается сейчас именно в Украине. На поле боя", – подчеркивает Владимир Огрызко.

Ну а так называемый китайский "мирный план", который также обсуждали в москве, не имеет на самом деле никакого отношения к справедливому миру, уверен эксперт.

"Со стороны КНР были озвучены, скорее, заявления о намерениях под лозунгом "давайте дружить все со всеми". Но такая "дружба" – это, по сути, предложение Украине со стороны Китая признать захват наших земель россиянами, согласившись с этим навсегда. Потому о мире тут речи не идет, – подчеркивает Владимир Огрызко. – Это понимают и Украина, и Запад. Потому со стороны тех же США, Великобритании уже поступили сигналы, что там видят со стороны Китая завуалированную попытку помочь россии".