Чому мир після китайсько-російських переговорів не став ближчим - аналіз ексголови МЗС

Відомий дипломат поділився з "Телеграфом" своєю думкою про підсумки візиту Сі Цзіньпіна до рф

Триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви, його переговори з російським президентом володимиром путіним, залишаються одною з головних тем. Підсумки візиту аналізує західна преса, українські експерти-міжнародники.

Своєю думкою з "Телеграфом" поділився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"На жаль, мир після цього візиту ближче не став. Але Китай, як мені здається, зумів остаточно економічно підкорити росію. Вона стане тепер його економічним, сировинним придатком без жодних "але". Разом з тим Китай вирішив, що в його довгострокових інтересах допомагати росії, принаймні, політично. Щоб вона не зникла як реальність з карти світу", — пояснює Володимир Огризко.

За його словами, логіка така, що парі Пекін-Москва легше протидіяти Заходу. А це ключова ідея як Китаю, так і нинішньої Росії. Очевидний баланс інтересів.

При цьому, продовжує ексголова МЗС, росія тепер виживатиме виключно за рахунок свого підлеглого становища щодо КНР. Без економічної підтримки з боку Китаю навряд чи росія має якусь перспективу, упевнений дипломат.

"Водночас слід розуміти, що доля росії вирішується зараз саме в Україні. На полі бою", — підкреслює Володимир Огризко.

Ну а так званий китайський "мирний план", який також обговорювали в москві, не має насправді жодного відношення до справедливого миру, упевнений експерт.

"З боку КНР були озвучені швидше заяви про наміри під гаслом "давайте дружити всі з усіма". Але така "дружба" – це, по суті, пропозиція Україні з боку Китаю визнати захоплення наших земель росіянами, погодившись із цим назавжди. Тому про мир тут не йдеться, — підкреслює Володимир Огризко. — Це розуміють і Україна, і Захід. Тому з боку тих же США, Великобританії вже надійшли сигнали, що там бачать з боку Китаю завуальовану спробу допомогти росії".