путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном заговорив про китайський "мирний план"

путін готовий обговорювати пропозиції Китаю щодо війни в Україні

Російський диктатор володимир рутін на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем обговорив, зокрема, і питання війни в Україні.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Йдеться про так званий китайський "мирний план", де перераховуються ідеї, які мають допомогти врегулювати російсько-українську війну. Глава кремля повідомив, що росія вже ознайомилася з усіма пропозиціями Піднебесної та хоче їх обговорити на сьогоднішній зустрічі.

Нагадаємо, що "мирний план" Китаю на Заході зустріли з помітною часткою скептицизму. Та й в Україні заявили, що "мирний план" — це зовсім не план, а просто думки Китаю. Втім, Володимир Зеленський позитивно ставиться до того, що в Піднебесній заговорили про війну в Україні.

Зазначимо, що "Телегарф" уважно стежить за візитом Сі Цзіньпіня до росії. Всі останні новини на цю тему ви можете прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, що в Китаї зробили прогноз по закінченню війни в Україні, виявляється, "мирний план" з’явився недарма.

Також ми повідомляли, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чого нема у мирному плані КНР.