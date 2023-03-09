У Китаї зробили прогноз по закінченню війни в Україні: "мирний план" з’явився недарма

Вже незабаром економіка України та росії буде надто виснажена, щоб продовжувати війну

У Китаї вважають, що повномасштабна війна в Україні завершиться вже цього року. Виходячи з оцінок аналітиків, Пекін надав свій "мирний план".

Як повідомляє японське видання Nikkei Asia, у грудні 2022 року Академії військових наук КНР змоделювала можливий фінал війни. За даними фахівців, закінчення бойових дій може відбутися влітку 2023 року. У матеріалі вказується, що нібито росія матиме зверхність.

"Цілком можливо, що результати були зміщені на користь росії, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до москви. Але за збігом термін дії пакета допомоги у розмірі 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, спливає цього літа", — зазначили журналісти.

Дослідники зазначили, що після літа економіка України та росії буде надто виснажена, щоб і далі продовжувати війну.

У матеріалі наголошується, що Китай надав "мирний план" саме виходячи з прогнозу Академії військових наук. План спрямований на досягнення трьох цілей :

відновлення відносин із Європою;

збереження дружніх відносин з Україною. Китай розглядає можливість економічної допомоги.

Китай відіграватиме провідну роль у забезпеченні припинення вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай представив свій "мирний план". У ньому наведено варіанти, які можуть допомогти врегулювати російсько-українську війну.