Мирний план Китаю взагалі не про мир - генерал назвав справжні цілі Пекіна

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чого немає у мирному плані КНР

Однією з топтем тижня, на який припали роковини російського широкомасштабного вторгнення в Україну, стало обговорення представленого Китайською Народною Республікою (КНР) "мирного плану" з 12 пунктів, нібито покликаного зупинити війну.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко розповів "Телеграфу", які цілі насправді переслідує Китай.

"Китай дуже прагматично підходить до російсько-української війни. Весь рік спостерігав за нею зі сторони. Як раніше робив Захід – періодично висловлював стурбованість. Наголошував на необхідності зупинити кровопролиття. Обмальовував у тому чи іншому вигляді ті пункти, які в результаті були представлені в річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну. І ось, нарешті, виступив із якимось планом. Якщо порівняти китайські пропозиції з "Формулою миру" від українського президента, то там проглядається дуже багато збігів. Але є найважливіший момент, який робить цей план неприйнятним для нас. Той самий диявол, який криється в деталях. А саме – немає пункту про те, що росіяни мають залишити всі території, які захопили", – пояснює генерал Романенко.

На думку експерта, у Пекіні чудово розуміють, що Київ не піде на "заморожування" конфлікту в такому вигляді. Проте запропонували китайці саме це.

"По-перше, щоб позиціювати себе як миротворці. По-друге, не даючи чітких і ефективних пропозицій по закінченню війни, щоб продовжувати скуповувати у росії, що слабшає, дешево всі необхідні ресурси. По-третє, готуючись до власної експансії в Сибір, до Байкалу тощо, — пояснює Ігор Романенко. — Чи готові в КНР піти на розв'язання питання по суті? Не думаю. Але своїми нібито миротворчими зусиллями зміцнюватимуть власні геополітичні позиції".

Щоб бути переконливішим, Китай, за словами генерала, включає не те щоб воєнний, але навколовоєнний фактор. Не очевидно, адже відносини з ЄС та США псувати не хоче, боячись втратити цей величезний ринок збуту.

"Про те, що нелетальна допомога з боку Китаю надходить до росії, вже багато написано і проговорено. Мова йде про бронежилети, шоломи тощо. Про амуніцію та озброєння, які не призводять до смерті", — зазначає експерт.

А летальне озброєння росіяни від китайців нібито не отримують. Хоч просять. І боєприпаси, і дрони, і ще багато чого, акцентує Ігор Романенко.

"І, з одного боку, КНР використовує псевдомиротворчість (без реальних спроб завершити війну справедливим миром), з іншого — якоюсь мірою шантажує ескалацією (у разі, якщо почне допомагати рф за прикладом того ж Ірану). Немає сумнівів, що, якщо Китай включиться у військову підтримку, це ускладнить ситуацію на полі бою. Тим важливіше Україні та союзникам робити правильні акценти, — вважає генерал. — По-перше, показувати, що "мирний план" КНР — це взагалі не про мир. По-друге, подавати сигнали Пекіну про можливі економічні наслідки. А ті можуть виявитися дуже серйозними, враховуючи тісні китайсько-американські торговельні відносини. І важелі тиску на Китай у США в цьому аспекті є точно".