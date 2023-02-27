"Мирный план" Китая вообще не о мире - генерал назвал настоящие цели Пекина

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", чего нет в мирном плане КНР

Одной из топ-тем недели, на которую пришлась годовщина российского широкомасштабного вторжения в Украину, стало обсуждение представленного Китайской Народной Республикой (КНР) "мирного плана" из 12 пунктов, якобы призванного остановить войну.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", какие цели на самом деле преследует Китай.

"Китай очень прагматично подходит к российско-украинской войне. Весь год наблюдал за ней со стороны. Как раньше делал Запад – периодически высказывал обеспокоенность. Подчеркивал необходимость остановить кровопролитие. Обрисовывал в том или ином виде те пункты, которые в итоге были представлены в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину. И вот, наконец, выступил с неким планом. Если сравнить китайские предложения с "Формулой мира" от украинского президента, то там просматривается очень много совпадений. Но есть важнейший момент, который делает данный план неприемлемым для нас. Тот самый дьявол, который кроется в деталях. А именно – нет пункта о том, что россияне должны покинуть все территории, которые захватили", – поясняет генерал Романенко.

По мнению эксперта, в Пекине прекрасно понимают, что Киев не пойдет на "заморозку" конфликта в таком виде. Однако предложили китайцы именно это.

"Во-первых, чтобы позиционировать себя в качестве миротворцев. Во-вторых, не давая четких и эффективных предложений по окончанию войны, чтобы продолжать скупать у слабеющей россии задешево все необходимые ресурсы. В-третьих, готовясь к собственной экспансии в Сибирь, к Байкалу и так далее, – поясняет Игорь Романенко. – Готовы ли в КНР пойти на решение вопроса по сути? Не думаю. Но будут своими якобы миротворческими усилиями укреплять собственные геополитические позиции".

Чтобы быть более убедительным, Китай, по словам генерала, подключает не то чтобы военный, но околовоенный фактор. Не явно, ведь отношения с ЕС и США портить не хочет, боясь потерять этот огромный рынок сбыта.

"О том, что нелетальная помощь со стороны Китая поступает в рф, уже много написано и проговорено. Речь о бронежилетах, шлемах и так далее. Об амуниции и вооружении, которые не приводят к смерти", – отмечает эксперт.

А летальное вооружение россияне от китайцев якобы не получают. Хоть просят. И боеприпасы, и дроны, и много чего еще, акцентирует Игорь Романенко.

"И, с одной стороны, КНР использует псевдомиротворчество (без реальных попыток завершить войну справедливым миром), с другой – в какой-то мере шантажирует эскалацией (в случае, если начнет помогать рф по примеру того же Ирана). Нет сомнений, что, если Китай включится в военную поддержку, это усугубит ситуацию на поле боя. Тем важнее Украине и союзникам делать правильные акценты, – считает генерал. – Во-первых, показывать, что "мирный план" КНР – это вообще не о мире. Во-вторых, подавать сигналы Пекину о возможных экономических последствиях. А те могут оказаться весьма серьезными, учитывая тесные китайско-американские торговые отношения. И рычаги давления на Китай у США в этом аспекте точно имеются".