путин на встрече с Си Цзиньпином заговорил о китайском "мирном плане"

путин готов обсуждать предложения Китая по войне в Украине

Российский диктатор владимир путин на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином обсудил, в частности, и вопрос войны в Украине.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Речь идет о так называемом китайском "мирном плане", где перечисляются идеи, которые должны помочь урегулировать российско-украинскую войну. Глава кремля сообщил, что россия уже ознакомилась со всеми предложениями Поднебесной и хочет их обсудить на сегодняшней встрече.

Напомним, что "мирный план" Китая на Западе встретили с заметной долей скептицизма. Да и в Украине заявили, что "мирный план" — это вовсе не план, а просто мысли Китая. Впрочем Владимир Зеленский положительно относится к тому, что в Поднебесной заговорили о войне в Украине.

Отметим, что "Телегарф" пристально следит за визитом Си Цзиньпина в россию. Все последние новости по этой теме вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что в Китае сделали прогноз по окончанию войны в Украине, оказывается, "мирный план" появился неспроста.

Также мы сообщали, что бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", чего нет в мирном плане КНР.