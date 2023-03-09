В Китае сделали прогноз по окончанию войны в Украине: "мирный план" появился неспроста

Уже вскоре экономика Украины и россии будет слишком истощена, чтобы продолжать войну

В Китае считают, что полномасштабная война в Украине завершится уже в текущем году. Исходя из оценок аналитиков, Пекин предоставил свой "мирный план".

Как передает японское издание Nikkei Asia, в декабре 2022 года Академия военных наук КНР смоделировала возможный финал войны. По данным специалистов, окончание боевых действий может произойти летом 2023 года. В материале указывается, что якобы россия будет "иметь превосходство".

"Вполне возможно, что результаты были смещены в пользу россии, чтобы угодить руководству Китая, склоняющемуся к москве. Но по совпадению срок действия пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, принятого в декабре прошлого года в США, истекает этим летом", — отметили журналисты.

Исследователи отметили, что после лета экономика и Украины, и россии будет слишком истощена, чтобы и дальше продолжать войну.

В материале указывается, что Китай предоставил "мирный план" именно исходя из прогноза Академии военных наук. План направлен на достижение трех целей:

восстановление отношений с Европой;

сохранение дружеских отношений с Украиной. Китай рассматривает возможность экономической помощи;

Китай будет играть ведущую роль в обеспечении прекращения огня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину Китай представил свой "мирный план". В нем перечислены варианты, которые могут помочь урегулировать российско-украинскую войну.