У путина нет никаких двойников: военный обозреватель назвал простую причину

В последнее время в Украине да и в мире все чаще поднимается вопрос о двойниках путина. Последние странности с внешностью российского диктатора заметили во время якобы его визитов в Мариуполь и Крым. Однако, вероятнее всего у президента россии нет ни одного двойника, а все метаморфозы с его внешним видом можно объяснить гораздо проще.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель и автор книги "11 дней без путина" Александр Коваленко YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Эксперт убежден — двойники путина это выдумки, а также объяснил, почему он так думает.

"Вопрос, есть ли у путина двойники. Тут однозначный ответ — нет. путин боится двойников и каждый раз, когда я слышу истории про двойников путина я немножко ухмыляюсь. Это может быть моя позиция, безусловно. Но я просто задаю вопрос в 2015 году путин исчез на 11 дней. Это было для него абсолютно не свойственно — исчезать на такой большой период времени. Даже в российских СМИ постоянно об этом говорили, на это обращали внимание и произошла информационная "Где же путин". Так вот вопрос — если бы у него были двойники, что им мешало эти 11 дней выполнять его функции. У путина еще был период, когда он пол года не осуществлял поездки за границу, но если бы у него были двойники, а разве бы они эти функции не выполняли? А когда была пандемия коронавируса и путин практически на год закрылся в Ново-Огарёво (там располагается одна из резиденций диктатора — Ред.)", — говорит Коваленко.

Тем не менее споры о внешности путина до сих пор так и не прекращаются ведь в ней регулярно находят какие-то странности. Но и на этот вопрос у Коваленко нашлись объяснения.

"Человек далеко не молодой. На него влияют многие моменты обрюзгшесть в зависимости от тех или иных моментов, например, банально от количества потребления воды или питания, антибиотики. Скорее всего это следствие антибиотиков или других препаратов, в частности гормонального типа. Да, действительно это может являться комплексом реакций, которые могут сопровождать человека, находящегося на какой-то поддержке препаратами. Многие обращают внимание на ушные раковины, но в зависимости от ракурса сьемки, его мимики и т.д любая черта может изменится. А человек, который подвержен влиянию препаратов, у него это обостряется еще больше", — считает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, как отличить двойников путина от настоящего.

Также мы сообщали, что у путина заметили сразу две странных особенности.