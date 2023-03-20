"Дедушка забыл вставную челюсть": сеть хохочет по странному виду путина, который зафиксировала камера (фото)

Вид путина удивил

В сети хохочут с российского диктатора владимира путина, который в воскресенье 19 марта якобы посетил оккупированный Мариуполь. Как утверждают российские пропагандисты, диктатор совершил рабочую поездку. Это первая поездка кремлевского тирана на захваченные территории через год с лишним с начала полномасштабного вторжения в Украину. Он якобы прибыл в Мариуполь с помощью вертолета, а затем совершил "экскурсию" по городу на авто. Главный оккупант собирался обсудить строительство в городе и другие вопросы.

Так, бункерный дед обходил новостройки, куда уже заселили людей. На кадре видно, как у путина обвисли щеки, выпятился второй подбородок, а челюсть наоборот – запала куда-то назад. Диктатор на этом моменте выглядит старым и немощным, особенно оглядываясь на его постоянные попытки выдать себя за здорового и сильного мужчину. Соответственно, кадр заставил вспомнить пользователей сети о забавных теориях, что у путина есть двойник. Мол, вот путин с подбородком, вот он без подбородка, а третий вариант выглядит еще как-то по-другому.

В комментариях уверяют, что пути один и тот же. Просто его внешний вид уже не могут спасти уколы ботокса. Хотя и подчеркивают, что в не совсем контролируемой обстановке президент россии вряд ли захотел бы находиться.

Напомним, что визит путина в Мариуполь возмутил украинцев. Особенно момент, где диктатор встретился с кучкой мариупольцев, которые были рады визиту главы страны-убийцы. "Телеграф" сравнил визиты путина и Гитлера в Украину. В них просматривается очень много общего.