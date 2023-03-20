"Дід забув вставну щелепу": мережа регоче з дивного вигляду путіна, який зафіксувала камера (фото)

Вигляд путіна здивував

У мережі регочуть із російського диктатора володимира путіна, який в неділю 19 березня начебто відвідав окупований Маріуполь. Як стверджують російські пропагандисти, диктатор здійснив робочу поїздку. Це перша поїздка кремлівського тирана на захоплені території за рік із зайвим з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він начебто прибув до Маріуполя за допомогою вертольоту, а потім здійснив "екскурсію" містом на авто. Головний окупант збирався обговорити будівництво у місті та інші питання.

Так, бункерний дід обходив новобудови, куди вже заселили людей. На кадрі видно, як у путіна обвисли щоки, випнулося друге підборіддя, а щелепа навпаки – запала кудись назад. Диктатор на цьому моменті виглядає старим і немічним, особливо, оглядаючись на його постійні спроби видати себе за здорового та сильного чоловіка. Відповідно, кадр змусив згадати користувачів мережі про кумедні теорії, що у путіна є двійник. Мовляв, ось путін з підборіддям, ось він без підборіддя, а третій варіант виглядає ще якось по-інакшому.

У коментарях запевняють, що путін один і той же. Просто його зовнішній вигляд вже не можуть врятувати уколи ботоксу. Хоча й наголошують, що у не зовсім контрольованій обстановці президент рф навряд чи захотів би перебувати.

Нагадаємо, що візит путіна до Маріуполя обурив українців. Особливо момент, де диктатор зустрівся із купкою маріупольців, що були раді візиту очільника країни-вбивці. "Телеграф" порівняв візити путіна та Гітлера до України. У них проглядається дуже багато спільного.