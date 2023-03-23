У путіна немає жодних двійників: військовий оглядач назвав просту причину

Останнім часом в Україні та й у світі все частіше порушується питання про двійників путіна. Останні дивацтва із зовнішністю російського диктатора помітили під час нібито його візитів до Маріуполя та Криму. Проте, найімовірніше, у президента росії немає жодний двійників, а всі метаморфози з його зовнішнім виглядом можна пояснити набагато простіше.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач та автор книги "11 днів без путіна" Олександр Коваленко YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Експерт переконаний — двійники путіна це вигадки, а також пояснив, чому він так думає.

"Питання, чи є у путіна двійники. Тут однозначна відповідь — ні. путін боїться двійників і щоразу, коли я чую історії про двійників путіна я трошки посміхаюся. Це може бути моя позиція, безумовно. Але я просто ставлю питання у 2015 році путін зник на 11 днів, це було для нього абсолютно не властиво — зникати на такий великий період часу, навіть у російських ЗМІ постійно про це говорили, на це звертали увагу і відбулася інформаційна «Де ж путін». були двійники, що їм заважало ці 11 днів виконувати його функції.У путіна ще був період, коли він півроку не здійснював поїздки за кордон, але якби у нього були двійники, а хіба вони ці функції не виконували?А коли була пандемія коронавірусу і путін практично на рік закрився в Ново-Огарьово ( там розташовується одна з резиденцій диктатора — Ред. )", — говорить Коваленко.

Проте суперечки про зовнішність путіна досі так і не припиняються, адже в ній регулярно знаходять якісь дива. Але й на це питання Коваленко знайшов пояснення.

"Людина далеко не молода. На неї впливають багато моментів обрюзгшість залежно від тих чи інших моментів, наприклад, банально від кількості споживання води або харчування, антибіотики. Швидше за все це наслідок антибіотиків або інших препаратів, зокрема гормонального типу. Так, дійсно це може бути комплексом реакцій, які можуть супроводжувати людину, яка перебуває на якійсь підтримці препаратами, багато хто звертає увагу на вушні раковини, але залежно від ракурсу зйомки, його міміки тощо будь-яка риса може змінитися, а людина, яка впливає на препарати, у нього це загострюється ще більше", — вважає експерт.

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