США боятся, что их загонят в угол: СМИ узнали об угрозе после визита Си Цзиньпина в москву

В Вашингтоне рассказали о своих опасениях относительно сближения путина с китайским лидером

В Белом Доме обеспокоены недавней встречей российского диктатора владимира путина с лидером Китая Си Цзиньпинем. Основной опаской Вашингтона является то, что уставшее от войны мировое сообщество все же может поддержать так называемый китайский "мирный план" по Украине.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал Bloomberg.

Так, по словам собеседника, представляющего администрацию Белого Дома, Соединенные Штаты содержат достаточно скептическую публичную риторику. Однако на самом деле они обеспокоены тем, что могут оказаться "загнаными в угол" и Китаю все же удастся убедить другие, уставшие от российско-украинской войны страны, в том, что Вашингтон не заинтересован в мире.

По словам научного сотрудника Центра стратегических и стратегических исследований Бонни Лина, Китай постарается выкрутить ситуация таким образом, чтобы Штаты оказались в негативном свете.

"Будет много способов, по которым Китай попытается раскрутить все, что выйдет на китайско-российской встрече, таким образом, чтобы попытаться представить США в негативном свете", — пояснил он.

Также в материале Bloomberg отмечается, что, "несмотря на сближение путина и Си", КНР все же находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время своей последней встречи китайский лидер Си Цзиньпина обсудил с путиным вероятность начала ядерной войны.