США бояться, що їх заженуть у кут: ЗМІ дізналися про загрозу після візиту Сі Цзіньпіна до москви

У Вашингтоні розповіли про свої побоювання щодо зближення путіна із китайським лідером

У Білому Домі занепокоєні нещодавньою зустріччю російського диктатора володимира путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Основним побоюванням Вашингтону є те, що втомлена від війни світова спільнота все ж може підтримати так званий китайський "мирний план" по Україні.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє американський телеканал Bloomberg.

Так, за словами співрозмовника, який представляє адміністрацію Білого Дому, Сполучені Штати утримують досить скептичну публічну риторику. Однак насправді вони стурбовані тим, що можуть опинитися "загнаними у кут" і Китаю все ж вдасться переконати інші країни, які втомилися від російсько-української війни, у тому, що Вашингтон не зацікавлений у мирі.

За словами наукового співробітника Центру стратегічних та стратегічних досліджень Бонні Ліна, Китай намагатиметься викрутити ситуація таким чином, щоб Штати опинилися у негативному світлі.

"Буде багато способів, якими Китай спробує розкрутити все, що вийде на китайсько-російській зустрічі, таким чином, щоб спробувати уявити США у негативному світлі", — пояснив він.

Також у матеріалі Bloomberg зазначається, що, "попри зближення путіна та Сі", КНР все ж знаходить сприйнятливу аудиторію для своїх ширших дипломатичних зусиль по всьому світу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час своєї останньої зустрічі китайський лідер Сі Цзіньпіна обговорив з путіним ймовірність початку ядерної війни.