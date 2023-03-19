Кремль подставляет Китай перед приездом Си Цзиньпина в Москву

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий говорит, что Пекину больше не удастся обойтись стандартными призывами

Накануне запланированного на 20-22 марта визита китайского лидера Си Циньпина в Москву произошло два, как по мне, примечательных события. В какой-то мере его подставляющих.

В субботу, 18 марта, спикер российского МИД Мария Захарова в очередной раз начала уверять, что Москва не против мирных переговоров. Но видит их частью отмену всех антироссийских санкций, всех исков против Москвы в международных судебных инстанциях, а последствиями "мирных соглашений" – нейтральный статус Украины, признание Киевом оккупации рф Крыма и четырех украинских областей, "демилитаризация" и "денацификация", соблюдение прав русскоязычных и прочий традиционный набор рос-пропаганды.

Подобные заявления, сделанные за считанные дни до визита Си Циньпина, призваны, прежде всего, показать, что россия как бы готова к переговорам. Если бы она отрицала такую возможность, то не было бы и Си смысла ехать в Москву. Понятно, что рф как младший и более заинтересованный игрок в отношениях Китай-россия – должна подыгрывать старшему. Но подыгрывает явно – так себе…

Второй показательный момент – путин совершил первый визит на Донбасс с 2014 года. А именно – в Мариуполь, фактически стертый в прошлом году россиянами с лица земли в процессе "освобождения".

Это – своеобразный сигнал, что у Кремля есть "красные линии". Мол, раз уж путин побывал в Мариуполе, никто его возвращать Украине добровольно не будет.

Приблизительно понятно, о чём будет в Москве говорить Си Циньпин. Повторит предложения из представленного Китаем в феврале мирного плана о первоочередном шаге – необходимости прекращении огня. Мол, пусть на фронте всё остается, как есть, а дальше – мирные переговоры. Которые могут длиться годами. Си Циньпину важно продемонстрировать, что КНР играет некую важную роль в процессе урегулирования.

Думаю, будет продвигать "заморозку". Молдова живет в такой ситуации (Приднестровье) почти 30 лет. У Грузии подобная ситуация с Южной Осетий и Абхазией. У Греции – с Кипром всё тянется вообще с 1974-го. Всё это – статусы незавершенных конфликтов. А-ля Кореи. Что еще может предложит Китай? Вряд ли – полный вывод российских войск.

То, что путин после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом получил фактически клеймо на лоб, конечно, еще более ослабило его позиции. Но не настолько, чтобы Си Циньпинь мог его "нагнуть", убедив убраться с Украины.

Китайцы, безусловно, "нагибают" россию. Методично, но аккуратно. Неспешно. Процесс, похоже, будет растянут на годы, если не на десятилетия.

Я согласен с теми, кто говорит, что КНР не выгоден полный разгром рф и ее капитуляция. Но и не выгодно далее наблюдать со стороны за этой войной. Тем более, что Москва всё более требовательно хочет какой-то помощи, а Запад всё более жестко предупреждает, что будет, если Пекин продолжит экономически поддерживать рф, а то и решится снабжать ее вооружениям и боеприпасами.

И чем дальше, тем сложнее будет Китаю лавировать, пытаясь сохранить отношения и с россиянами, и – с европейцами и американцами. Уже есть клеймо на путине от Гааги. Есть ряд резолюций ООН, осуждающих российскую агрессию и призывающих рф убраться из нашей страны. Есть признание личной вины путина в уничтожении малайзийского "Боинга".

Это лавина. Дальше – больше.

И как, пусть даже не особо явный, но вполне зримый союзник россии – Китай тоже может оказаться на линии санкционного огня. Американцы говорят об этом уже прямо.

Им только дай повод. И они станут нагибать уже европейцев по поводу Китая. А ему, уже теряющему американский рынок (не быстро, но процесс запущен), потерять еще и европейский – катастрофа. КНР просто не успеет переориентировать экономику на третий мир. А рф тут точно – не вариант.

В случае с США сталкиваются принципиальные геополитические интересы КНР. Но в случае с Европой такого нет. Просто шикарная торговая площадка!

Ноябрьский визит канцлера Германии Шольца в Китай говорит о том, что стороны пытаются найти какой-то компромисс. Но без решения вопроса с российско-украинской войной никаких компромиссов не будет.

Так что тут сошлись и экономические интересы КНР, и желание продемонстрировать себя на геополитической арене как супердержава. Но для достижения второй цели нужно предлагать какую-то конкретику. Призывы и планы в стиле "за всё хорошее – против всего плохого" уже не проходят. Китай увидел соответствующую негативную реакцию на свои "сырые" февральские предложения. И, думаю, предложит Москве и Киеву что-то более внятное.

Если нет, равно как если стороны откинут некие новые предложения – это продемонстрирует слабость Китая.

Хочет КНР доказать свою силу – надо демонстрировать внятную позицию в вопросах безопасности!