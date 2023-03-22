А путин ждал: Китай не сделал важный шаг навстречу россии

Си Цзиньпин не дал "даже намека" на прогресс в вопросе строительства новой ветки газопровода

Во время своего двухдневного визита в кремль глава Китая Си Цзиньпин воздержался от того, чтобы предложить владимиру путину то, чего он так долго ждал: обязательство покупать намного больше газа.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты пишут, что первый визит Си в россию после того, как путин вторгся в Украину чуть более года назад, ознаменовал политическую победу обоих лидеров. Глава Китая увидел возможность дать отпор США и укрепить свой имидж мирового государственного деятеля после того, как помог заключить сделку между Саудовской Аравией и Ираном, в то время как путин может показать, что он пользуется поддержкой одного из самых влиятельных мировых лидеров, даже несмотря на то, что США и их союзники пытаются изолировать его.

Тем не менее отсутствие прогресса в каких-либо крупных энергетических сделках — или особенности в других областях экономического сотрудничества — свидетельствовало о некоторой нерешительности Китая в отношении слишком близкого отношения к россии.

"Си хочет избежать более строгих экономических санкций, которые могут нанести ущерб экономике Китая, и в то же время сохранить россию в качестве партнера, который может дать отпор США и их союзникам, а также обеспечить прикрытие для стран, которые не хотят выбирать чью-либо сторону", — считают авторы статьи.

Подчеркивая, что китайско-российские отношения "не являются военно-политическим союзом во время холодной войны", в одном из совместных заявлений, опубликованных после переговоров, была проведена более четкая граница, чем в длинном совместном заявлении в прошлом году, приветствовавшем "безграничное" партнерство между странами, когда путин посетил Пекин всего за несколько недель до вторжения.

Совместные заявления, опубликованные после переговоров, содержали многие из принципов, которые Китай давно поддерживает в противодействии США. Два лидера пообещали предотвратить "цветные революции", призвали к расследованию взрыва газопровода "Северный поток", выразили обеспокоенность по поводу планов США и Великобритании сотрудничать с Австралией в области атомных подводных лодок и призвали НАТО уважать "разнообразие цивилизаций".

Растущая асимметрия в экономических отношениях была очевидна в заявлениях по энергетике. Путин пообещал поставить Китаю не менее 98 млрд кубометров газа до 2030 года.

Однако Си Цзиньпин не дал "даже намека" на прогресс в вопросе строительства новой ветки газопровода. Китай готов сотрудничать с рф по некоторым вопросам, но вместе с тем страна хочет избежать возможного введения жестких эконоомических санкций.

Кроме того, у КНР есть много других предложений по поставкам газа, в частности, от Катара, США и Туркменистана.

"Для Китая это рынок покупателя. Китай может ждать сколь угодно долго, пока россия не сделает чрезвычайно выгодное предложение. Дополнительный газ сейчас не требуется, особенно после проблем в экономике, которые проявились из-за карантина", – заявил эксперт Бетт Оджерел, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что во время визита Си Цзиньпин было сделано много заявлений, за которыми пристально следил "Телеграф". О всех последних новостях по теме визита главы Китая в россию вы можете узнать перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что путин и Си Цзиньпин сделали заявление насчет "мирного плана" Китая.

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