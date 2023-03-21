путина унизили в Китае: сделала это газета, для которой президент россии "лично" написал статью

В Китае очень важна иерархия, поэтому китайцы фактически унизили путина

Накануне китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с российским диктатором владимиром путиным. Китайский лидер планирует пробыть в россии до 22 марта. Ожидается, что Китай предложит себя в качестве потенциального миротворца.

Тем временем китайские государственные журналисты унизили президента россии путина, разместив его статью в своей газете на третьей полосе. Об этом сообщает блоггер Александр Горбунов в своем Telegram-канале "Сталингулаг".

Как говорится в сообщении, для китайцев очень важна иерархия. Так, перед визитом Си Цзиньпина в Москву они с путиным обменялись авторскими статьями. Эти статьи должны разместить у себя главные государственные издания. Речь шла о перспективах сотрудничества между странами и их якобы написали лично лидеры двух стран.

Перевод заголовков на украинский

Однако в Китае к путину относятся далеко не с таким уважением, как к своему лидеру. К примеру, "Русская газета" разместила статью Си Цзиньпина на первой полосе, да еще и с фотографией. Тем временем китайское издание пренебрегло статьей владимира путина и выпустили ее на третьей полосе без фото. Хотя маленькая статья ниже имеет свою иллюстрацию.

Напомним, что после встречи с российским диктатором главу КНР ожидают и в Украине. Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала вторжения. США смотрят на эту встречу с оптимизмом, поскольку разговор позволит услышать украинский взгляд на войну.