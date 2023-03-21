путіна принизили в Китаї: зробила це газета, для якої президент росії "особисто" написав статтю

У Китаї дуже важлива ієрархія, тож китайці фактично принизили путіна

Напередодні китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав москву, де зустрівся із російським диктатором володимиром путіним. Китайський лідер планує пробути в рф до 22 березня. Очікується, що Китай запропонує себе у ролі потенційного миротворця.

Китайські державні журналісти принизили президента рф путіна, розмістивши його статтю у своїй газеті на третій шпальті. Про це повідомляє блогер Олександр Горбунов у своєму Telegram-каналі "Сталінгулаг".

Як йдеться у повідомленні, для китайців дуже важливою є ієрархія. Так, перед візитом Сі Цзіньпіна до москви вони з путіним обмінялися авторськими статтями. Ці статті мали би розмістити у себе головні державні видання. У них йшлося про перспективи співпраці між країнами й їх нібито написали особисто лідери двох країн.

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Однак в Китаї до путіна ставляться далеко не з такою повагою, як до свого лідера. До прикладу, "Російська газета" розмістила статтю Сі Цзіньпіна на першій шпальті та ще й з фотографією. Тим часом китайське видання знехтувало статтею володимира путіна і випустили її на третій шпальті без фото. Хоча маленька стаття нижче має свою ілюстрацію.

Нагадаємо, що після зустрічі із російським диктатором очільника КНР очікують і в Україні. Ця розмова стане першим прямим контактом Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського з початку великого вторгнення. США дивляться на цю зустріч із оптимізмом, оскільки розмова дозволить почути український погляд на війну.