А путін чекав: Китай не зробив важливий крок назустріч росії

Сі Цзіньпін не дав навіть натяку на прогрес у питанні будівництва нової гілки газопроводу

Під час свого дводенного візиту до кремля глава Китаю Сі Цзіньпін утримався від того, щоб запропонувати володимиру путіну те, на що він так довго чекав: зобов’язання купувати набагато більше газу.

Як пише агентство Bloomberg, перший візит Сі до росії після того, як путін вторгся в Україну трохи більше року тому, ознаменував політичну перемогу обох лідерів.

Глава Китаю побачив можливість дати відсіч США і зміцнити свій імідж світового державного діяча після того, як допоміг укласти угоду між Саудівською Аравією та Іраном, тоді як путін може показати, що він має підтримку одного з найвпливовіших світових лідерів, навіть попри те США та їхні союзники намагаються ізолювати його.

Проте відсутність прогресу в якихось великих енергетичних угодах — чи особливо в інших галузях економічного співробітництва — свідчила про деяку нерішучість Китаю щодо надто близького ставлення до росії.

"Сі хоче уникнути суворіших економічних санкцій, які можуть завдати шкоди економіці Китаю, і водночас зберегти росію як партнера, який може дати відсіч США та їхнім союзникам, а також забезпечити прикриття для країн, які не хочуть обирати чийсь бік", — вважають автори статті.

Наголошуючи, що китайсько-російські відносини "не є військово-політичним союзом під час холодної війни", в одній зі спільних заяв, опублікованих після переговорів, було проведено більш чіткий кордон, аніж у довгій спільній заяві минулого року, яка вітала "безмежне" партнерство між країнами, коли путін відвідав Пекін лише за кілька тижнів до вторгнення.

Спільні заяви, опубліковані після переговорів, містили багато принципів, які Китай давно підтримує у протидії США. Два лідери пообіцяли запобігти "кольоровим революціям", закликали до розслідування вибуху газопроводу "Північний потік", висловили стурбованість щодо планів США та Великобританії співпрацювати з Австралією в галузі атомних підводних човнів і закликали НАТО поважати "різноманітність цивілізацій".

Зростаюча асиметрія в економічних відносинах була очевидною в заявах щодо енергетики. путін пообіцяв поставити Китаю щонайменше 98 млрд кубометрів газу до 2030 року.

Однак Сі Цзіньпін не дав навіть натяку на прогрес у питанні будівництва нової гілки газопроводу. Китай готовий співпрацювати з росією з деяких питань, але водночас країна хоче уникнути можливого введення жорстких економічних санкцій.

Крім того, у КНР є багато інших пропозицій щодо постачання газу, зокрема, від Катару, США та Туркменістану.

"Для Китаю це ринок покупця. Китай може чекати скільки завгодно довго, доки росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію. Додатковий газ зараз не потрібен, особливо після проблем в економіці, які виявилися через карантин", – заявив експерт Бетт Оджерел, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що під час візиту Сі Цзіньпін було зроблено багато заяв, за якими уважно стежив "Телеграф". Про всі останні новини на тему візиту глави Китаю до росії ви можете дізнатися перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали, що путін і Сі Цзіньпін зробили заяву щодо "мирного плану" Китаю.

Також ми повідомляли, що путіна принизили у Китаї і зробила це газета, для якої президент росії "особисто" написав статтю.