Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" — о реакции россии и Китая

Преступления путинского режима по отношению к детям уже аукнулись ордерами на арест президента рф владимира путина и "уполномоченной по правам ребенка" марии львовой-беловой, выданными ровно неделю назад, 17 марта, Международным уголовным судом (МУС).

Интересно было в течение этой недели пронаблюдать за реакцией россии, а также Китая.

Для россии происшедшее явно стало неприятной неожиданностью. Понятно, что в ближайшее время вряд ли путина кто-то арестует. В том числе из-за географии его возможных поездок, которая, скорее всего, не будет совпадать со странами, признавшими юрисдикцию МУС. Но с точки зрения нерукопожимаемости путина для других политиков – это шаг важный. По большому счету, Запад показал, что в формате поствойны он готов разговаривать даже со старыми российскими элитами. Но без путина во главе.

Что касается Китая, у него своя логика. Он в принципе не признаёт МУС, для него этой структуры не существует.

Исходя из этого, визит Си в Москву – вполне нормальное явление.

Китай видит, что позиции путина на Западном направлении серьезно ослабли. Учитывая, что КНР ведет политику усиления своего влияния на россию – для Пекина происшедшее в определенной мере выгодно. И лично Си Цзиньпину выгодно именно в таких условиях встречаться с российским руководством, предлагая свои форматы сотрудничества. С акцентом на китайские интересы.

Ну, а внутри рф в ответ на ордер от МУС привычно сработала пропаганда. При этом подается сигнал насчет возможности "откатить назад". Обращает на себя внимание российское заявление, что украинских детей якобы забрали, потому что в тех местах на тот момент было опасно. Мол, вот исчезнет опасность – и детей вернем.

И тут возникает интересный вопрос на логику – даже с точки зрения внутрироссийских процессов. С нашей точки зрения понятно, что дети должны вернуться обязательно. Но давайте рассмотрим российскую логику.

рф заявила, что оккупированные территории Украины теперь являются частью россии. Однако она забрала детей оттуда. С территорий, которые, по логике Кремля, являются частью рф, а граждане, живущие там, российскими гражданами. Получается, что рф взяла российских детей (если следовать ее логике) и увезла в другой регион. А теперь вдруг заявляет – ребята, мы их отдадим! Только отмените ордер…

И при общении с русскими, в батлах, которые периодически идут на зарубежном телевидении, следует задавать именно такой вопрос – на разрыв шаблона. Ведь получается, что рф либо признаёт оккупацию территорий, а также то, что дети украдены. И тогда ни о каких новых границах речь вести не стоит. Либо россия, мягко говоря, не так сильна, как хочет себя представлять. Раз, когда из Гааги помахали определенной бумагой, "великая и могучая сверхдержава россия" сразу испугалась.