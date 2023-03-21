россия созывает Совбез ООН из-за ордера на арест путина: чего именно хотят

рф отмечает, что таким образом спасала детей от опасности

Страна-агрессорка в ближайшее время планирует забрать неформальное заседание Совета Безопасности ООН. На заседании, предварительно запланированном на начало апреля, будут обсуждать вопрос о депортации украинских детей, из-за которого Международный уголовный суд в Гааге (МКС) принял историческое решение о выдаче международного ордера на арест российского лидера владимира путина.

Об этом во вторник, 21 марта, пишет АР, ссылаясь на заявление посла рф в ООН василия небензи. По словам российского дипломата, Москва якобы запланировала заседание СБ ООН еще задолго до публичного обнародования решения МКС в пятницу. Также он напомнил, что именно страна-агрессор в апреле будет председательствовать на заседании Совбеза ООН.

Кроме того, посол назвал вопрос о депортации украинских детей "полностью раздутым" и подчеркнул, что россия имеет целью объяснить во время заседания свою позицию, которая заключается в желании "уберечь несовершеннолетних от опасности, связанной с боевыми действиями в Украине".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и его приспешницы "уполномоченной президента рф по правам ребенка" марии львовой-беловой. МКС хочет привлечь их к ответственности за похищение детей из Украины и депортацию их в россию. В свою очередь в рф соответствующее решение Гааги назвали "мизерным" и добавили, что для москвы оно ничего не означает.