росія скликає Радбез ООН через ордер на арешт путіна: чого саме хочуть

У рф наголошують, що таким чином рятували дітей від небезпеки

Країна-агресорка вже найближчим часом планує забрати неформальне засідання Ради Безпеки ООН. На засіданні, котре попередньо запланували на початок квітня, обговорюватимуть болюче питання депортації українських дітей, через що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (МКС) прийняв історичне рішення щодо видачі міжнародного ордера на арешт російського лідера володимира путіна.

Про це у вівторок, 21 березня, пише АР, посилаючись на заяву посла рф в ООН василя небензі. За словами російського дипломата, москва нібито запланувала засідання РБ ООН ще задовго до публічного оприлюднення рішення МКС у п'ятницю. Також він нагадав, що саме країна-агресорка у квітні головуватиме на засідання Ради безпеки ООН.

Крім того, посол назвав питання депортації українських дітей "повністю роздутим" і наголосив, що росія має на меті пояснити під час засідання свою позицію, котра полягає у бажанні "вберегти неповнолітніх від небезпеки, пов'язаної з бойовими діями в Україні".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна і т.зв. "уповноваженою президента рф з прав дитини" марії львової-бєлової. МКС хоче притягнути їх до відповідальності за викрадення дітей з України та депортацію до росії. Своєю чергою у рф відповідне рішення Гааги назвали "нікчемним" і додали, що для москви воно нічого не означає.