ЄС не зміг погодити заяву про рішення Гааги щодо арешту путіна: Угорщина наклала вето

Голові дипломатії ЄС довелося робити персональну заяву

Країни Європейського союзу не змогли оприлюднити спільну заяву з приводу рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт російського диктатора володимира путіна.

Як повідомляє Bloomberg, це сталося через те, що Угорщина відмовилася підписувати документ і скористалася своїм правом вето, щоб його заблокувати.

Зазначається, що через це високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель оприлюднив персональну заяву від свого імені, в якій повідомив, що ЄС "взяв до відома" рішення МКС.

У його заяві зазначено, що Євросоюз розглядає рішення суду як початок процесу із притягнення до відповідальності російського керівництва "за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють чи вчиняють в Україні".

Лідери країн ЄС зберуться пізніше цього тижня на саміті у Брюсселі, тому не виключено, що тоді буде озвучена офіційна позиція Угорщини.

У проєкті документа йдеться, що ЄС "враховує ордери на арешт, нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом проти президента росії та його уповноваженої з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованих територій України до рф".

Видання передбачає, що деякі країни наполягатимуть на жорсткіших формулюваннях.

Нагадаємо, що суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. У росії заявили, що таке рішення є "мізерним" і, що воно нічого не означає.