ЕС не смог согласовать заявление о решении Гааги по аресту путина: Венгрия наложила вето

Главе дипломатии ЕС пришлось делать персональное заявление

Страны Европейского союза не смогли обнародовать совместное заявление по поводу решения Международного уголовного суда (МУС) относительно выдачи ордера на арест российского диктатора владимира путина.

Как сообщает Bloomberg, это произошло из-за того, что Венгрия отказалась подписывать документ и воспользовалась свои правом вето, чтобы его заблокировать.

Отмечается, что из-за этого высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель обнародовал персональное заявление от своего имени, в котором сообщил, что ЕС "принял к сведению" решение МУС.

В его заявлении указано, что Евросоюз рассматривает решение суда, как начало процесса по привлечению к ответственности российского руководства "за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине".

Лидеры стран ЕС соберутся позже на этой неделе на саммите в Брюсселе, поэтому не исключено, что тогда же будет озвучена официальная позиция Венгрии.

В проекте документа говорится, что ЕС "учитывает ордера на арест, недавно изданные Международным уголовным судом против президента россии и его уполномоченной по правам ребенка за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в рф".

Издание предполагает, что некоторые страны будут настаивать на более жестких формулировках.

Напомним, что суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. В россии заявили, что такое решение является "ничтожным" и, что оно ничего не значит.