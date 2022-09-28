Страна-изгой: все больше государств призывают своих граждан уехать из россии

Растущее напряжение на внешнеполитической арене вместе с осложнением ситуации внутри россии подталкивает страны Европы к введению дополнительных рекомендаций для граждан

Все больше стран начали советовать своим гражданам немедленно покинуть россию. После того как подобную рекомендацию разместило посольство США в Москве, соответствующий призыв был обнародован и внешнеполитическими ведомствами Румынии и Латвии.

Как говорится на сайте МИД Румынии, гражданам страны рекомендовалось отказаться от поездок в россию с февраля 2022 года, а теперь власти призывают уехать оттуда "в кратчайшие сроки".

Отмечается, что румынским гражданам рекомендуется проявлять бдительность и держаться подальше от больших скоплений людей, не участвовать в акциях протеста или других демонстрациях, которые могут перерасти в уличное насилие.

Подобный призыв обнародовал в своем Твиттере и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, который призвал граждан не посещать россию, а тех, кто уже там — немедленно уехать. Поводом для такого призыва он назвал "эскалацию международной ситуации".

Как сообщалось ранее, первой страной, призвавшей граждан покинуть россию стала Эстония, там подобную рекомендацию обнародовали еще 26 сентября. На следующий день призыв уехать для своих граждан обнародовали Болгария и Польша.