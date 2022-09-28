Країна-вигнанець: все більше держав закликають своїх громадян виїхати з росії

Ескалація напруги на зовнішньополітичній арені разом з ускладненням ситуації всередині росії підштовхує країни Європи до введення додаткових рекомендацій для громадян

Дедалі більше країн почали радити своїм громадянам негайно покинути росію. Після того, як подібну рекомендацію розмістило посольство США в Москві, відповідний заклик був оприлюднений і зовнішньополітичними відомствами Румунії та Латвії.

Як йдеться на сайті МЗС Румунії, громадянам країни рекомендувалося відмовитися від поїздок до рф з лютого 2022 року, а тепер влада закликає виїхати звідти "в найкоротші терміни".

Зазначається, що румунським громадянам рекомендується виявляти пильність і триматися якомога далі від великих скупчень людей, не брати участі в акціях протесту чи інших демонстраціях, які можуть перерости у вуличне насильство.

Подібний заклик оприлюднив у своєму Твіттері й міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, який закликав громадян не відвідувати росію, а тих, хто вже там негайно виїхати. Приводом до такого призову він назвав "ескалацію міжнародної ситуації".

Як повідомлялося раніше, першою країною, яка закликала громадян залишити росію стала Естонія, там подібну рекомендацію оприлюднили ще 26 вересня. Наступного дня заклик поїхати для своїх громадян оприлюднили Болгарія та Польща.