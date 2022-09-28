Посольство США звернулося до своїх громадян у росії з терміновим закликом

У США вважають, що американців можуть мобілізувати

Посольство Сполучених Штатів Америки терміново звернулося до своїх громадян із закликом покинути територію російської федерації як найшвидше. Вони також зазначили, які шляхи ще доступні для виїзду.

Таке повідомлення було опубліковано на офіційному сайті посольства США в Москві у середу, 28 вересня. Як зазначається, мирних зібрань американцям також слід уникати.

"Громадяни США мають відмовитися від поїздок до росії, а ті, хто проживає чи подорожує зараз у росії, мають негайно залишити країну, поки залишаються обмежені можливості для виїзду на приватній основі", — йдеться у повідомленні посольства.

Дипломати пов'язують це з оголошенням часткової мобілізації в росії. Вони вказують, що не виключено заклику на військову службу осіб з подвійним громадянством.

"росія може відмовити особам з подвійним громадянством у визнанні громадянства США, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу", — попереджають у посольстві.

Вони також зазначають, що посольство має обмежені можливості щодо допомоги своїм громадянам на території росії, тож вони мають виїхати самостійно, поки залишаються певні варіанти це зробити.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, військовий експерт Микола Бєлєсков проаналізував реакцію США на шантаж володимира путіна щодо використання ядерної зброї.