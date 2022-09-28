Посольство США обратилось к своим гражданам в россии со срочным призывом

В США считают, что американцов могут мобилизовать

Посольство Соединенных Штатов Америки срочно обратилось к своим гражданам с призывом покинуть территорию российской федерации как можно скорее. Они также отметили, какие пути доступны для выезда.

Такое сообщение было опубликовано на официальном сайте посольства США в Москве в среду, 28 сентября. Как отмечается, мирных собраний американцам также следует избегать.

"Граждане США должны отказаться от поездок в россию, а проживающие или путешествующие сейчас в россии должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", — говорится в сообщении посольства.

Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации в россии. Они указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством.

"россия может отказать лицам с двойным гражданством в признании гражданства США, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из россии и призвать граждан с двойным гражданством на военную службу", — предупреждают в посольстве.

Они также отмечают, что посольство имеет ограниченные возможности помощи своим гражданам на территории россии, поэтому они должны выехать самостоятельно, пока остаются определенные варианты это сделать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, военный эксперт Николай Белесков проанализировал реакцию США на шантаж владимира путина насчет использования ядерного оружия.