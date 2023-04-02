чорноморський флот рф відправлять вслід за російським військовим кораблем: Україна розірве "Харківські угоди"

На думку 49 нардепів, є всі підстави для визнання угод неконституційними

Незважаючи на те, що Україна багато в чому знищила міць чорноморського флоту рф, його перебування на території нашої країни повинно втратити правовий статус.

Саме з такою метою в п'ятницю, 31 березня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Угоди між Україною та російською федерацією з питань перебування чорноморського флоту російської федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України від 27 квітня 2010 року (так звані "Харківські угоди").

Про це говориться у повідомленні КСУ в Мережі.

Саме це рішення подовжило перебування чорноморського флоту рф у Севастополі до 2042 року, що згодом посприяло окупації українського Криму.

На думку депутатів, скандальні Харківські угоди не відповідають частині 7 статті 17 Конституції України ("На території України не допускається розташування іноземних військових баз").

Також, на думку нардепів, ця угода між москвою та Києвом суперечить принципам забезпечення національної безпеки нашої країни. Крім того, народні обранці відзначили відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту.

"Отже, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є підстави для визнання Угоди неконституційною", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що, на думку американського генерала Хождеса, Україна зможе звільнити Крим до кінця літа.