Война — день 402: оккупанты "сожгли" резервы под Авдеевкой, но продолжают обстрелы городов

Оперативно о главном 1 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 402 дня. Наиболее горячей точкой на фронте остается Бахмут, но отдельные наземные атаки продолжаются вблизи Купянска и линии Сватово-Кременная. При этом есть основания полагать, что оккупанты намерены усилить мобилизацию на неподконтрольных территориях, чтобы восполнить свои потери. Тем временем, россияне ни на день не прекращают обстрелы городов, из-за чего продолжают гибнуть мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 апреля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты использовали на Авдеевском направлении почти все резервы, заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, россияне там нуждаются в значительном пополнении живой силы, и этим объясняется снижение темпов боевых действий.

С данными за 29 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 399: тяжелые бои под Бахмутом и ухудшение ситуации близ Авдеевки.

О происходившем 30 марта читайте в материале: Война — день 400: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Информация за 31 марта доступна в сводке: Война — день 401: годовщина деоккупации Бучи, на Донбассе тяжелые оборонительные бои