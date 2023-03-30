Война — день 400: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ готовятся к контрнаступлению

Оперативно о главном 30 марта

Российское вторжение в Украину продолжается 400 дней. Оккупанты продолжают давить на Бахмут, где могли взять под свой контроль комплекс АЗОМ, кроме того, россияне продолжают попытки атаковать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, неся при этом огромные потери. При этом в Миноборны Украины говорят, что время украинского контрнаступления близится, а точные его сроки будут зависеть от погоды.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 30 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США не выявили серьезных нарушений, связанных с помощью Украине, о чем и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелли во время специального заседания в Сенате.

Информация за 27 марта доступна в сводке: Война — день 397: оккупанты увязли под Бахмутом и получили новую порцию "бавовны".

С данными за 28 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 398: бои на Донбассе и новая атака беспилотников.

О происходившем 29 марта читайте в материале: Война — день 399: тяжелые бои под Бахмутом и ухудшение ситуации близ Авдеевки