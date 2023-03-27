Война — день 397: оккупанты увязли под Бахмутом и ровняют с землей города

Оперативно о главном 27 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 397 дней. Оккупанты, как и прежде, продолжают фокусировать усилия на Бахмуте, однако вместо "вагнеровцев" в бой все чаще бросаются подразделения регулярной армии. Локальные бои продолжаются практически по всей линии фронта, однако существенного продвижения россияне не продемонстрировали. При этом постоянным обстрелам подвергаются мирные украинские города из-за чего страдает гражданская инфраструктура.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) раскритиковала путина за решение передать оружие массового поражения Беларуси.

"Пока президент путин владеет ядерным оружием, Европа не может быть в безопасности. Пока страны продолжают считать ядерное оружие не глобальной проблемой, это помогает путину прикрывать свое поведение", — говорится в сообщении.

С данными за 24 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 394: оккупанты нанесли удар дронами и продолжают штурмовать на Донбассе

О происходившем 25 марта читайте в материале: Война — день 395: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ активизировались на юге.

Информация за 26 марта доступна в сводке: Война — день 396: оккупанты штурмуют Бахмут и готовят новое наступление