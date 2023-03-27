У путина пригрозили уничтожить США "уникальным оружием"

О каком оружии конкретно идет речь в россии не уточнили

В россии снова грозят всему миру. Видимо, подумав, что заявлений о передаче ядерного оружия беларуси будет мало, там пригрозили еще и своим "вундерваффе", которому, естественно, аналогов нет.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности рф николая патрушева.

В последнее время всё чаще россияне поднимают вопросы уже не захвата Украины или Европы, а самого существования рф. Так и патрушев, комментируя эту угрозу, заявил, что их страна в таком случае может применить какое-то "уникальное" оружие, а его мощности якобы хватит, чтобы уничтожить любую страну, в том числе США.

"У россии есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию", — передают росСМИ слова патрушева.

О чем конкретно идет речь и существует ли оно не только в фантазиях кремля, не уточняется.

Напомним, ранее мы писали, что после заявлений Британии о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в кремле знатно "полыхнуло" и различные угрозы оттуда посыпались с новой силой. Якобы именно эти снаряды являются поводом для передачи Минску ядерного оружия. При этом глава кремля добавил, что россия помогает беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер".

В Украине отметили, что таким образом, рф нарушит договор о нераспространении ядерного оружия и призвали созвать заседание Совбеза ООН. В Китае, комментируя это информацию, подчеркнули недопустимость использования "ядерки".