Ядерное оружие для Беларуси: Китай выступил с реакцией

В КНР отметили недопустимость использования "ядерки"

На фоне угроз российского диктатора владимира путина относительно вероятного размещения ядерного оружия на территории Беларуси, в Китае выступили с оговоркой, отметив, что ядерной войны быть не должно.

Как в понедельник, 27 марта, пишут "риа новости", об этом во время очередного пресс-брифинга с журналистами сообщила официальная представительница китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

"Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом разрешении украинского кризиса", — подчеркнула она.

Также в МИД КНР напомнили, что 5 января 2022 лидеры "ядерных стран" выступили с совместным заявлением, в котором отметили невозможность ведения ядерной войны и выигрыша в таком противостоянии. Кроме того, в документе отмечалось, что государства, имеющие "ядерку", должны избегать конфликтов друг с другом, снижая таким образом возможные риски, связанные с использованием оружия такого типа.

Ранее "Телеграф" развернуто объяснял, почему непризнанный мировым сообществом белорусский лидер александр лукашенко хочет вернуть себе атомную бомбу и что на самом деле стоит за ядерными угрозами президента россии владимира путина.