Блеф путина или реальная угроза. Зачем лукашенко ядерное оружие

Угроза вооружить лукашенко гранатой с ядерным зарядом выглядит скорее как жест отчаяния

Украина призвала страны "Большой семерки" и Евросоюза предупредить Беларусь о катастрофических последствиях, которые ждут республику в том случае, если она разместит на своей территории российское ядерное оружие (ЯО).

Как ранее утверждал президент рф владимир путин, Минск не получит контроль над ядерными зарядами, так что передача Беларуси ЯО не противоречит режиму нераспространения. Но именно Минск выступил инициатором – якобы просьбу разместить ЯО высказал путину сам непризнанный президент республики александр лукашенко.

По словам кремлевского диктатора, на данный момент 10 белорусских военных самолетов уже переоборудованы для применения тактического ЯО, а до 1 июля будет закончено строительство хранилища для ракетных комплексов "Искандер", оборудованных ядерными боеголовками.

Зачем лукашенко хочет вернуть себе атомную бомбу и что стоит за угрозами путина, выяснил "Телеграф".

Что собой представлял "ядерный щит" Белоруссии

Беларусь получила ядерное оружие еще в шестидесятых годах, в составе Советского союза. В республике было три штаба Ракетных войск специального назначения – в Лиде, Пружанах и Мозыре. Сами межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками располагались в радиусе нескольких десятков километров от штабов. Такая ракета долетала до любой точки мира за сорок минут.

Сначала ракеты держали в специальных шахтах, но они были уязвимы для ударов противника. Чтобы сделать атомную бомбу мобильной, были разработаны специальные платформы на шасси, которые с помощью армейских тягачей перебрасывались с места на место, из одного бетонного ангара в другой. (Толщина бетонной стены составляла полтора метра.) На таких платформах устанавливались от семи до 12 пар шасси, так что в народе их прозвали "сороконожками".

Пресловутые "Искандеры", способные нести ядерный заряд

С середины семидесятых до конца восьмидесятых в Белорусской советской социалистической республике также базировались ракеты средней дальности – РСД-10 ("Пионеры"), нацеленные на Западную Европу. На момент распада СССР Белоруссия была восьмой страной в мире по запасам ядерного оружия с общим числом боезарядов 1 120 штук. "Ядерный щит" страны обслуживали порядка 40 тыс. человек.

Руководство республики не имело возможности самим привести в действие механизм запуска – сигнал поступал из кремля, с пресловутого "ядерного чемоданчика". Точнее, с трех одновременно, которые находились у генерального секретаря ЦК КПСС (в последние месяцы СССР эта должность стала называться привычным нам словом "президент"), министра обороны и начальника генерального штаба. На самой базе привести ядерное оружие в боевую готовность тоже должны были одновременно несколько человек, каждый из которых знал только свою часть операции.

Гонка разоружений

БССР начала избавляться от ядерного оружия еще в 1987 году – после того, как СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После этого в Белоруссии были уничтожены все ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 км. Последняя из них была демонтирована 23 мая 1990 года.

А после обретения независимости Беларусь стала первой страной – наряду с ЮАР, Казахстаном и Украиной (к слову, на нашей территории была сконцентрирована большая часть советских атомных бомб), которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. Республика официально присоединилась к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений в июле 1993 года, когда Беларусь возглавлял Станислав Шушкевич.

Это было обусловлено рядом причин.

Во-первых, после Чернобыльской катастрофы, которая наглядно показала опасность радиоактивного загрязнения окружающей среды и последствия лучевой болезни, в обществе возникло стойкое негативное отношение к атомным технологиям как таковым. Так что в декларации о государственном суверенитете Беларуси, которая также пострадала от аварии на ЧАЭС, изначально было прописано стремление к безъядерному государству.

В свою очередь, Америка настаивала на том, чтобы количество стран-участниц условного "атомного клуба" оставалось неизменным, так что ядерный арсенал Советского союза должен был перейти в наследство России. На разоружение США выделили 250 млн долл.

Другая причина была экономическая. К началу девяностых годов морально устарели системы охраны и сигнализации, кондиционирования, коммунальные системы складов и многая другая техника, которая требовала замены или модернизации, но у молодой республики на это банально не было денег. Сами ядерные боеприпасы также требовали технического обслуживания и утилизации, когда закончится срок хранения.

Любопытно, что когда президентом Беларуси в 1994 году стал александр лукашенко, он пытался свернуть процесс разоружения, но без особого успеха. 27 ноября 1996 года последняя межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РС-12М "Тополь" отправилась с белорусской земли в россию.

Шантаж западной Европы

лукашенко все эти годы сожалел, что республике пришлось отказаться от ядерного оружия."Считаю, что вывод из Беларуси ядерного оружия на тех условиях, как это было осуществлено нашими националистами, было жесточайшей ошибкой", – заявил он в апреле 2010 года. Подразумевалось, что без "ядерной дубинки" Беларусь оказывается в завимимом положении.

В декабре 2021 года лукашенко решил закрепить ядерный статус Беларуси в конституции. Зачем, объяснил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. По его словам, "это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — заявил Макей.

И вот теперь о намерении вернуть беларуси ядерное оружие заявил путин.

Казалось бы, очень тревожное намерение. МИДы Польши и Литвы – двух европейских государств, где прекрасно понимают, что в случае эскалации конфликта они будут следующими жертвами российского вторжения, призвали усилить санкции против рф. Повторяется ситуация времен Холодной войны, когда белорусские ракеты были нацелены на Западную Европу.

При этом в Америке отреагировали намного спокойнее. В Американском Институте изучения войны (ISW) считают, что заявление путина – просто "очередная информационная операция", продолжение тактики ядерного шантажа Западной Европы, чтобы заставить свернуть военную помощь Украине.

Джон Кирби не увидел в Беларуси атомную бомбу

В Вашингтоне тоже придерживаются мнения, что путин блефует. "Мы не видели никаких признаков того, что он выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие", – заявил CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Уже сейчас понятно, что шантаж не удался – новая угроза путина только усилит международную изоляцию россии. Угроза вооружить лукашенко гранатой с ядерным зарядом выглядит скорее как жест отчаяния на фоне неудач на фронте и переговоров с КНР, которые, похоже, так и не привели к военной помощи кремлю.

Напомним, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, кому россия может грозиться передать ядерное оружие следующим.