россия разместит ядерное оружие в Беларуси: путин намекнул на сроки
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Белорусских военных научат применению ТЯО
На территории Беларуси будет размещено российское тактическое ядерное оружие, а поводом для этого якобы послужило заявление Великобритании о передаче Украине снарядов из обедненного урана.
Об этом заявил кремлевский диктатор владимир путин во время общения с представителями российской пропаганды в субботу, 25 марта.
По его словам, его белорусский коллега александр лукашенко уже давно просит его разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории его страны, а хранилище для него будет достроено 1 июля.
При этом путин добавил, что россия помогает Беларуси переоборудовать самолеты для применения этого типа вооружений, а также передала установки "Искандер".
Вместе с тем российский диктатор говорит, что оружие массового поражения не будет полностью передаваться под контроль Беларуси, но ее военные будут обучены его использованию.
Что касается поставок снарядов с обедненного урана Украине, то путин говорит, что россии есть чем ответить на это, поскольку нее есть сотни тысяч таких снарядов.
Как сообщалось ранее, о поставках Украине снарядов из обедненного урана заявляла Великобритания, которая намерена передать их вместе с танками Challenger 2. После этого российский диктатор владимир путин и министр обороны сергей шойгу разразились угрозами.
После этого белорусский диктатор александр лукашенко также решил выдать порцию угроз миру.