россияне продолжают спекулировать страшными словами

российские пропагандисты не могут успокоиться и продолжают распространять все новые мифы о решении Великобритании предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном в танки Challenger 2.

Если коротко, эти боеприпасы не более и не менее токсичны, чем другие снаряды и боеприпасы. Но по рассказам в Telegram-каналах от скабеевой ольги и других складывается впечатление, что от них едва не вырастают рога.

"Телеграф" собрал для вас топ-страшилок, генерируемых пропагандистами:

Миф 1. Спекулирование словом "ядерный"

россияне продолжают спекулировать словами "уран", "радиация", "ядерный", потому что они звучат угрожающе и кажутся опасными. Снаряды с обедненным ураном якобы являются боеприпасами с ядерным компонентом.

На самом деле, обедненный уран является стандартным компонентом современного вооружения и не имеет никакого отношения к ядерному оружию. Никакой классификации боеприпасы с обедненным ураном не относятся к ядерному, химическому или радиологическому оружию.

Миф 2. Поставки приведут к эскалации и ядерному Апокалипсису

Первоначально владимир путин заявил, что "россия будет вынуждена реагировать на применение оружия с ядерным компонентом ", впоследствии к нему присоединился глава минобороны сергей шойгу. Он загадочно намекнул, что "ступенек к ядерному столкновению стало все меньше".

Посол россии подбирает максимально страшные выражения, чтобы напугать ядеркой.

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что Британия "переводит эту эскалацию на новый и очень серьезный этап" и для Лондона это плохо кончится.

А александр лукашенко заявил, что россия поставит Беларуси снаряды с "настоящим" ураном.

На все эти заявления Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли возразил слухи об эскалации.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах, — это россия. Никакой угрозы для россии нет, речь идет лишь о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал Клеверли.

Слово "уран" есть в названии боеприпасов с обедненным ураном, но это не ядерные боеприпасы, это обычные боеприпасы.

Миф 3. Эти снаряды вызывают рак.

Автором этого выражения является достаточно солидный человек — начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Игорь Кириллов. Он сегодня посвятил целый брифинг теме вреда боеприпасов с обедненным ураном.

Игорь Кириллов посвятил мифам о "страшных снарядах" целый брифинг

Кириллов волнуется за ВСУ, и очень обеспокоен тем, что их применение якобы нанесет непоправимый ущерб украинским военнослужащим и якобы на Западе об этом хорошо известно.

"Накопление пыли обедненного урана в организме вызывает злокачественные опухоли", — сетует Кириллов, добавляя, что если не будет онкологии, то "возникнут другие серьезные патологии".

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Министерство по делам ветеранов США объясняет, что такое излучение плохо проникает через ткани организма. Альфа-частицы недостаточно мощны, чтобы проникнуть через кожу человека. Просто пребывание рядом с обедненным ураном не представляет опасности. Нет признаков того, что ни обедненный, ни природный уран могут вызвать рак.

В отчете Королевского общества (Великобритания) за 2002 год отмечено, что риски для почек и других органов от использования боеприпасов с обедненным ураном очень низки для большинства солдат.

Интересно, что россия также производит урановое оружие вместе с примерно 20 другими странами.

Миф. 4. Сельхозэкспорт ухудшится на столетие.

Кириллов убеждает, что применение боеприпасов с обедненным ураном может якобы "обвалить сельхозэкспорт на десятилетие или даже столетие".

Распространять эти страшилки в своем Telegram-канале взялась пропагандистка ольга скабеева, она говорит, что якобы растительности и животноводству будет нанесен какой-то вред.

скабеева поддержала коллегу по фейкам

Использование любых боеприпасов можно считать вредным для экологии, населения и окружающей среды. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в марте 2023 года заявило, что война россии против Украины нанесла экологии ущерб на 2 триллиона гривен, часть природных ресурсов потеряна навсегда.

Лучшим экологическим решением в этой ситуации было бы не начинать войну вообще и прекратить обстрелы украинской территории сейчас, но Кирилл почему-то об этом не говорит.

Миф 5. Украину превратят в источник радиационного загрязнения.

Представитель российского МИД мария захарова заявила, что решение Великобритании о поставках снарядов с обедненным ураном, мол, показывают, что "ни Киев, ни его западные кураторы не заинтересованы в урегулировании конфликта. Им безразлично, что они превращают Украину в выжженное поле, а теперь к тому же на источник радиационного загрязнения".

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал жалобы москвы лишенными аргументации, передает AFP. Боеприпасы с повышенной способностью пробивать броню танков не радиоактивны и "даже близко не входят в сферу действия ядерного оружия".

"Если россия особенно беспокоится о благосостоянии своих танков и своих танкистов… они могут просто переправить их через границу обратно в россию ", – сказал Кирби.

Поэтому какими бы патологиями, онкозаболеваниями, экологическими катастрофами не пугали кремлевские СМИ, единственное, что на самом деле беспокоит россиян — это прекрасная способность обедненного урана пробивать броню российских танков на поле боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава Чечни присоединился к истерике россии и лукашенко по поставкам боеприпасов с обедненным ураном и предложил применить против Запада ядерное оружие, если Британия осуществит поставки.