В кремле заврались: Британия ответила путину на заявление о снарядах за обедненным ураном

В Лондоне заявляют, что путин специально вводит общество в заблуждение

Минобороны Британии выступило с решительным протестом по заявлению российского диктатора владимира путина о танковых снарядах с обедненным ураном. Как известно, подобные боеприпасы в Лондоне хотят передать ВСУ вместе с танками Challenger 2. Однако в кремле решили использовать эту тему, чтобы снова раскачать вопрос применения ядерного оружия.

Как пишет Sky News, в Великобритании возразили, что подобные снаряды можно использовать для создания "ядерца", а, следовательно, путин намеренно распространяет ложные факты. Вполне вероятно, что делает это для получения оружия из Китая, ведь скандальное заявление прозвучало во время встречи с Си Цзиньпином.

"Британская армия десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах. Это стандартный компонент и не имеет ничего общего с ядерным оружием или возможностями. россия это знает, но сознательно пытается дезинформировать", — подчеркнули в британском Минобороны.

Снаряд с обедненным ураном в разрезе

По мнению полковника в отставке Хемиша де Бреттона-Гордона, комментарии российского президента являются "совершенно безумными" и "совершенно неправильными". По его мнению, подобным образом глава кремля хочет убедить Китай в необходимости поставки оружия россии. При этом специалисты хорошо знают, что обедненный уран невозможно использовать ни в качестве топлива, ни в качестве компонента для ядерного оружия. Для этого подходит только обогащенный уран.

К тому же следует отметить, что российская армия сама имеет на вооружении подобные боеприпасы. Как минимум, 3БМ59 "Свинец-1", где из обедненного урана сделан пенетратор. В целом такие танковые снаряды производили еще в СССР с начала 70-х — речь о "Вант", "Надфиль-2" и "Вакуум-1". Однако стоит отметить, что большинство боеприпасов не пошли в массовое производство — вероятно, из-за нехватки материалов или непонимания насчет их правильного применения.

3БМ59 "Свинец-1"

Ранее "Телеграф" подробно объяснял, что такого особенного есть в снарядах с обедненным ураном и какую пользу они могут принести украинской армии.

Также мы писали, на что способны танки Challenger 2, которые Великобритания планирует передать с подобными боеприпасами Киеву.