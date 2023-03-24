Рак, патології, 100 років не буде врожаю. ТОП-5 міфів російської пропаганди про збіднений уран

росіяни продовжують спекулювати страшними словами

російські пропагандисти не можуть заспокоїтися та продовжують поширювати все нові міфи про рішення Великої Британії надати Києву боєприпаси зі збідненим ураном до танків Challenger 2.

Якщо коротко — ці боєприпаси не більш та не менш токсичні, ніж інші снаряди та боєприпаси. Але за розповідями у Telegram-каналах від ольги скабєєвої та інших складається враження, що від них ледь не виростають роги.

"Телеграф" зібрав для вас топ-страшилок, які генерують пропагандисти:

Міф 1. Спекулювання словом "ядерний"

росіяни продовжують спекулювати словами "уран", "радіація", "ядерний", бо вони звучать загрозливо і здаються небезпечними. Снаряди зі збідненим ураном нібито є боєприпасами з ядерним компонентом.

Насправді збіднений уран є стандартним компонентом сучасного озброєння і не має жодного стосунку до ядерної зброї. За жодною класифікацією боєприпаси зі збідненим ураном не відносяться до ядерної, хімічної чи радіологічної зброї.

Міф 2. Поставки приведуть до ескалації та ядерного Апокаліпсису

Спочатку володимир путін заявив, що "росія буде змушена реагувати на застосовування зброї з ядерним компонентом", згодом до нього приєднався голова міноборони сергій шойгу. Він загадково натякнув, що "східців до ядерного зіткнення стало дедалі менше".

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Голова мзс рф сергій лавров заявив, що Британія "переводить цю ескалацію на новий і дуже серйозний етап" та для Лондона це погано скінчиться.

А олександр лукашенко заявив, що росія поставить Білорусі снаряди із "справжнім" ураном.

На всі ці заяви Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заперечив чутки про ескалацію.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання, — це росія. Ніякої загрози для росії немає, мова йде лише про те, щоб допомогти Україні захистити себе", — сказав Клеверлі.

Слово "уран" є в назві боєприпасів зі збідненим ураном, але це не ядерні боєприпаси, це звичайні боєприпаси.

Міф 3. Ці снаряди викликають рак.

Автором цього висловлювання є досить солідна людина — начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил рф Ігор Кириллов. Він сьогодні присвятив цілий брифінг темі шкоди боєприпасів зі збідненим ураном.

Ігор Кириллов присвятив міфам про “страшні снаряди” цілий брифінг

Кирилов хвилюється за ЗСУ, і дуже стурбований тим, що їхнє застосування нібито завдасть непоправної шкоди українським військовослужбовцям і нібито на Заході про це добре відомо.

"Накопичення пилу збідненого урану в організмі викликає злоякісні пухлини", — бідкається Кирилов, та додає, що якщо не буде онкології, то "виникнуть інші серйозні патології".

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Міністерство у справах ветеранів США пояснює, що таке випромінювання погано проникає крізь тканини організму. Альфа-частинки недостатньо потужні, щоб проникнути через шкіру людини. Просто перебування поряд зі збідненим ураном не становить небезпеки. Немає ознак того, що ні збіднений, ні природний уран можуть викликати рак.

У звіті Королівського товариства (Велика Британія) за 2002 рік зазначено, що ризики для нирок та інших органів від використання боєприпасів зі збідненим ураном є дуже низькими для більшості солдатів.

Цікаво, що росія також виробляє уранову зброю разом із приблизно 20 іншими країнами.

Міф. 4. Сільгоспекспорт погіршиться на століття.

Кирилов переконує, що застосування боєприпасів зі збідненим ураном може нібито "обвалити сільгоспекспорт на десятиліття чи навіть століття".

Поширювати ці страшилки у своєму Telegram-каналі взялася пропагандистка ольга скабєєва, вона каже, що нібито рослинності та тваринництву буде завдана якась шкода.

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Використання будь-яких боєприпасів можна вважати шкідливими для екології, населення та навколишнього середовища. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів у березні 2023 року заявило, що війна росії проти України завдала екології збитків на 2 трильйони гривень, частина природних ресурсів втрачена назавжди.

Найкращим екологічним рішенням у цій ситуації було б не починати війну взагалі та припинити обстріли української території зараз, але Кириллов чомусь про це не говорить.

Міф 5. Україну перетворять на джерело радіаційного забруднення.

Речниця російського мзс марія захарова заявила, що рішення Великої Британії про постачання снарядів зі збідненим ураном, мовляв, показують, що "ані Київ, ані його західні куратори не зацікавлені у врегулюванні конфлікту. Їм байдуже, що вони перетворюють Україну на випалене поле, а тепер ще й на джерело радіаційного забруднення".

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав скарги москви позбавленими аргументації, передає AFP. Боєприпаси з підвищеною здатністю пробивати броню танків не є радіоактивними та "навіть близько не входять у сферу дії ядерної зброї".

"Якщо росія особливо турбується про добробут своїх танків і своїх танкістів… вони можуть просто переправити їх через кордон назад до росії", – сказав Кірбі.

Тому якими б патологіями, онкозахворюваннями, екологічними катастрофами не лякали б кремлівські ЗМІ, єдине, що насправді турбує росіян — це чудова здатність збідненого урану пробивати броню російських танків на полі бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Чечні приєднався до істерики росії та лукашенка щодо постачання боєприпасів зі збідненим ураном і запропонував застосувати проти Заходу ядерну зброю, якщо Британія здійснить постачання.