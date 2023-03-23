"Навіть заїкатися не повинні": кадиров приєднався до істерики щодо снарядів зі збідненим ураном

Головний тіктокер рф заявив, що подібні танкові боєприпаси відносяться до категорії "брудних". Ну, як улюблені росією бомби

Глава Чечні рамзан кадиров запропонував застосувати проти Заходу ядерну зброю після пропозиції Британії надати Києву танкові снаряди зі збідненим ураном. На думку політика, одна "демонстрація наслідків уранового зараження" на території інших країн, і вони припинять дискутувати на цю тему.

Заяву головного російського тіктокера цитує журналіст кремлівського пула дмитро смірнов у своєму Telegram-каналі. Цікаво, що кадиров стверджує, нібито заяви цивілізованого світу про відсутність радіоактивного впливу від застосування подібних снарядів — брехня. При цьому добре відомо, що росія сама має на озброєнні такі боєприпаси і не цурається їх використовувати.

кадиров заявив, що Захід більше не приховує "мерзенної риторики" по відношенню до рф.

"Де-де, а в росії таких дурнів, які не розбираються у властивостях важкого металу, в тисячі разів менше. Про наслідки використання подібних брудних снарядів я нагадувати не буду, але вважаю, що ворожі до росії країни навіть заїкатися на літеру "У" не повинні", — вважає російський політик.

кадиров про снаряди зі збідненим ураном

Для того, аби завершити дискусію, він запропоновував продемонструвати Заходу "наслідки уранового зараження" на території іноземних країн. Мовляв, саме це допоможе поставити крапку у розмовах про постачання танкових снарядів.

Нагадаємо, що боєприпаси зі збідненим ураном є більш потужними щодо пробивання броні важкої техніки, однак не мають жодного відношення до радіації чи виробництва "ядерки". Натомість росія намагається вкинути якомога більше дезінформації, аби розхитати суспільство. Не дивно, що користувачі соцмереж відносяться до погроз кадирова із насмішкою.

Нагадаємо, що першим подібну заяву щодо начебто небезпеки від отримання Україною подібних снарядів заговорив російський диктатор володимир путін. Під час зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном він натякнув, що зброю можуть використати для створення "ядерки".

Згодом до загальної істерії приєднався і невизнаний президент Білорусі олександр лукашенко. За його словами, якщо Британія надішле Києву снаряди, то Мінськ отримає зброю від росії. Однак у другому випадку озброєння міститиме збагачений уран — йде натяк на ядерне озброєння.

Тим часом на Заході уже запропонували кремлю дієвий спосіб захисту від снарядів зі збідненим ураном.