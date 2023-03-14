"Це війна, а не курорт": кадиров закликав російських військових перестати плакати на камеру

Кадиров вважає, що росія вчиться на помилках, а солдати повинні вірити, що все добре

Чеченський лідер і рамзан кадиров, що живе в достатку, звернувся до російських військових. Він закликав їх не скаржитися на брак чогось на війні, а самим шукати вирішення завдань.

У своєму Телеграм-каналі він опублікував об’ємний пост, в якому заявляє, що патрони, що закінчилися, — ознака поганого бійця і поки їх немає потрібно "терпіти добу" і самому шукати собі "інше завдання". Тих, хто вголос говорить про проблеми із постачанням у російську армію, чеченський ватажок назвав "недбайливими". Він також заявив, що публічно не можна висловлювати невдоволення, тим більше у соцмережах.

Кадиров також заявив, що "підсумки СВО" потрібні всій Росії. Згадав він і про "неонацистів" у Києві, боротьбу росії з усім блоком НАТО та ЄС, заявив, що росія міцнішає під санкціями та розвивається, поки всі працюють. У результаті кадиров заявив, що західні ЗМІ "хочуть виставити російську армію у ганебному світлі" і що росія очищає Україну від "сатаністів".

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що у чеченського ватажка проблеми зі здоров’ям. Крім різкого набору ваги, у нього на пальці помітили медичний прилад. Серед можливих проблем із здоров’ям називається онкологія.