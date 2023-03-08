У кадирова забрали улюбленого коня: засмучений "піхотинець путіна" вразив ціною скакуна

Улюбленець кадирова коштував йому кругленьку суму

Неабияк розпухлий "піхотинець путіна" рамзан кадиров втратив конячку в Чехії. Як виявилося, пристрасть голови Чечні коштувала йому мільйони доларів.

У чеській поліції кажуть, що в ніч проти 4 березня зі стайні в селі Крабчиці Устецького краю невідомий злочинець зняв ланцюг із розсувних дверей і викрав 16-річного чистокровного англійського племінного жеребця.

"У гнідого жеребця є мітка у вигляді неправильної білої зірки на лобі, і частина його правої задньої ноги нижче за суглоб гомілки також білого кольору", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оцінюють викрадену тварину майже 400 тисяч крон.

"Поліція зараз посилено розшукує винного в крадіжці та вкраденого коня", — зазначають поліцейські.

І хоча власник жеребця не вказується в повідомленні, чеські ЗМІ заявляють, що тварина на прізвисько Зазу входила до переліку майна чеченського лідера, заарештованого в рамках введених проти нього західних санкцій. кадиров придбав коня у 2012 році.

При цьому наголошується, що перед повномасштабним вторгненням росії в Україну двоє російськомовних чоловіків уже намагалися вивести Зазу зі стайні Darhorse. Вони намагалися переконати керуючого, що, незважаючи на санкції, вони зможуть транспортувати жеребця територією Євросоюзу, невідомі обіцяли переправити його до Польщі, проте отримали відмову.

Втім, те, що власником коня є кадиров, він підтверджує і сам. У мережі чеченський диктатор всіляко засмучується через ситуацію та скаржиться, що вартість Зази насправді становить не менше 10 мільйонів доларів.

кадиров бачить ситуацію, що склалася підозрілою, мовляв: "конокради якісь унікальні: дурні, щоб красти санкційного коня, і хитрі, щоб їх не знайшла поліція. Не вірю".

Найбільше рамзан журиться нібито з приводу того, що тварина могла потрапити в погані руки, мабуть думаючи, що в руках кривавого чеченського диктатора кінь був у захваті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кадиров назвав пригожина "братом" та захотів створити свою ПВК.

Також ми повідомляли про те, що кадиров розмріявся про переговори з Зеленським, взяття Києва та ще двох міст.