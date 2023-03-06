Все ж серйозні проблеми зі здоров’ям? кадиров з’явився на публіці з медичним приладом (фото)

Глава Чечні підлив олії у вогонь обговорення його можливої хвороби

Вже багато тижнів ходять чутки про можливі проблеми зі здоров’ям у глави Чечні рамзана кадирова, — спочатку у нього дуже змінилася зовнішність у гірший бік, а тепер на його руках ще й помітили медичний прилад.

кадиров з’явився з ним на зустрічі з ватажком бойовиків "днр" денисом пушиліним 3 березня, і пристрій добре видно на відео із зустрічі.

Спочатку може здатися, що це просто пластир, але якщо придивитися краще, то видно, що на його вказівному пальці дійсно якийсь пристрій.

Здалеку здається, ніби палець Кадирова просто чимось обмотаний

Але якщо придивитися...

Зблизька видно, що пристрій просто розгорнули, ймовірно, у спробі сховати

Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що підключається до смартфона, безперервно стежить за рівнем кисню в крові та сигналізує у разі зниження заданих параметрів.

Так виглядає переносний пульсоксиметр

Варто зауважити, що після початку пандемії COVID-19 багато хто думає, що пульсоксиметр потрібен для відстеження сатурації кисню крові тільки при коронавірусі, проте цей пристрій також використовується при хворобах легень і серця, при деяких порушеннях сну, туберкульозі, саркоїдозі.

Таким чином, можна зробити висновок: якщо кадиров дійсно змушений постійно носити пульсоксиметр, навіть на зустрічі, що знімаються на відео, зі здоров’ям у нього справді можуть бути серйозні проблеми.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Bild опублікували статтю, що у Кадирова можуть бути серйозні проблеми з нирками та залежність від таблеток.