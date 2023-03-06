Таки серьезные проблемы со здоровьем? кадыров появился на публике с медицинским прибором (фото)

Глава Чечни подлил масла в огонь обсуждения его возможной болезни

Уже много недель ходят слухи о возможных проблемах со здоровьем у главы Чечни рамзана кадырова, — сначала у него сильно изменилась внешность в худшую сторону, теперь же на его руках заметили медицинский прибор.

кадыров появился с ним на встрече с главарем боевиков "днр" денисом пушилиным 3 марта, и устройство хорошо видно на видео с встречи.

Сначала может показаться, что это просто пластырь, но если присмотреться получше, то видно, что на его указательном пальце действительно какое-то устройство.

Издалека кажется, будто бы палец Кадырова просто чем-то обмотан

Но если присмотреться...

Вблизи видно, что устройство просто развернули, вероятно в попытках спрятать

Оно похоже на переносной пульсоксиметр, который подключается к смартфону, непрерывно следит за уровнем кислорода в крови и сигнализирует в случае понижения заданных параметров.

Так выглядит переносной пульсоксиметр

Стоит заметить, что после начала пандемии COVID-19 многие думают, что пульсоксиметр нужен для отслеживания сатурации кислорода крови только при коронавирусе, однако это устройство также используется при болезнях легких и сердца, при некоторых нарушениях сна, туберкулезе, саркоидозе.

Таким образом, можно сделать вывод: если кадыров действительно вынужден постоянно носить пульсоксиметр, даже на встречи, которые снимаются на видео, — со здоровьем у него действительно могут быть серьезные проблемы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Bild опубликовали статью, что у Кадырова могут быть серьезные проблемы с почками и зависимость от таблеток.