Для лечения чеченского диктатора якобы прибыл известный уролог из ОАЭ

Мечтающий о "взятии Киева" глава Чечни рамзан кадыров продолжает удивлять пользователей сети своими необычайными "превращениями": его то "разносит вширь", то "снова возвращает" в привычные рамки.

"В последние недели пользователи сети обратили внимание на изменившуюся внешность главы Чечни: рамзан кадыров заметно поправился, на его лице появились отёки", — пишет немецкое издание Bild.

Журналисты обращают внимание на тот факт, что за последние несколько месяцев "дон" сильно прибавил в весе, часто выглядит мрачным, а на некоторых видео, похоже, не может открыть глаза. Увидев несколько таких роликов, злые языки даже начали злобно шутить, что чеченского диктатора "распирает от власти".

В подтверждение такой версии издание публикует два фото кадырова. На одном из них (справа) глава Чечни в марте 2022 года, на другом – в начале февраля года текущего.

Конечно, первая мысль, которая напрашивается при наблюдении за подобными "превращениями" – слишком частое употребление придворными "дона" фотошопа с целью угодить шефу.

Но, возможно, дело даже не в подобострастии подхалимов кадырова: Bild называет еще одну возможную причину "переменчивости" главы Чечни – проблемы со здоровьем.

При этом издание ссылается на сообщение главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, который заявил, что у Кадырова серьёзные проблемы с почками.

И что для его лечения в Грозный якобы прибыл из Объединённых Арабских Эмиратов глава урологического отделения престижной клиники Бурджил в Абу-Даби, который известен как специалист по лечению почек с более чем 40-летним опытом работы. Возможно, именно по этой причине кадырова не было на послании путина к федеральному собранию рф.

Если информация о болезни почек верна, то это во многом бы пояснило причину раздутого тела главы Чечни, отмечает издание.

А то, что временами кадыров выглядит энергичным и подвижным, можно объяснить употреблением им стимуляторов. Но данный путь очень опасен, так как подобные "таблеточки" вызывают привыкание, и человек становится очень зависимым от их применения.

Как бы там ни было, официального подтверждения болезни кадырова не было. Но, похоже, сообщения о том, что "кадыров съел россию" или, на худой конец, учительницу-пропутинку Марью Ивановну, будут появляться регулярно.